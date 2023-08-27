Просыпаться можно с помощью умывания холодной водой, бодрящего кофе или контрастного душа. Но на самом деле многие утренние привычки вызывают привыкание и мешают комфортному пробуждению.

© Unsplash

“Рамблер” рассказывает, как нельзя просыпаться по утрам.

Вредные привычки

Пить кофе. Пробуждение с помощью тонизирующего напитка — это вредная привычка. Так организм привыкает к кофеину по утрам, и без него вы уже не сможете взбодриться. Ставить несколько будильников. Если у вас не получается проснуться после первого сигнала, то не стоит увеличивать их количество. Несколько будильников с периодичностью в 5 минут не помогут проснуться. Не открывать шторы. Свет по утрам помогает взбодриться, а темнота только больше расслабляет человека. Класть телефон около кровати. Если у вас сработал будильник, то очень легко нажать на “стоп” и избавиться от навязчивого сигнала. Не соблюдать режим сна. Постоянные недосыпы и сон менее 8 часов приводит к тяжелому пробуждению и головной боли.

Как легче просыпаться?

Ложиться стоит за 8 часов до предполагаемого пробуждения. Налаженный режим сна поможет привыкнуть к времени подъема, и просыпаться вы будете уже легче.

Для комфортного пробуждения утром нужно выпить стакан теплой воды — он запускает пищеварение. Необходимо медленно открыть шторы, ведь после ночи свет для глаз может быть слишком резким.