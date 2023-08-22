Что есть женщинам после 30, чтобы оставаться здоровыми и красивыми

Врач Чистякова: женщинам после 30 не стоит есть сахар, чтобы сберечь здоровье. С возрастом организм постепенно начинает сбоить. Люди хуже усваивают пищу, им требуется больше минералов и полезных веществ. Если питаться неправильно, то и здоровье, и кожа, и волосы точно вам спасибо не скажут. Поэтому, подбирая себе рацион, нужно обязательно учитывать несколько правил, о которых подробно написал KCH_health.

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Женщины после 30: чем питаться, чтобы сохранить здоровье

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Поддерживайте баланс нутриентов. Как объяснила кандидат медицинских наук, спортивный врач, well-being & beauty эксперт Александра Чистякова, это подразумевает разумное соотношение белков, жиров и углеводов в рационе.

На 1 кг веса должно приходиться 1–1,5 г белка в сутки, 0,4–0,8 г жиров (при соотношении ненасыщенных к насыщенным 30/70) и 3 г углеводов (желательно сложных, они есть в крупах, цельнозерновой муке и так далее).

Не забывайте про витамин С. По словам врача, после 25 лет мы хуже усваиваем белок, поэтому без этого витаминчика не обойтись. Если что, во многом именно от уровня белка зависит состояние нашей кожи. Сейчас, конечно, очень популярен коллаген (тот же белок, но в виде желе или таблеток), но его воздействие по факту ничем не отличается от того, как влияют на организм обычные насыщенные белком продукты.

Ешьте клетчатку. Ежедневно нужно потреблять около 20–30 г. Она есть в овощах, фруктах и цельнозерновых продуктах. Клетчатка благотворно влияет на ЖКТ, выводит из организма вредные вещества, даже частички тяжёлых металлов. А от детокса напрямую зависит состояние кожи, особенно наличие или отсутствие акне.

Откажитесь от сахара. Да, звучит банально, но всё гениальное — просто, как известно. Если вы едите много сахара, то коллаген и эластин в организме кристаллизуются, и накапливаются конечные продукты гликирования (КПГ). С возрастом КПГ копится всё больше и больше, таков процесс старения. Ситуацию могут усугубить курение и прочие вредные привычки.

Пейте щелочную воду. Минералка помогает выводить оксалаты и ураты, вещества, которые могут закупоривать почечные протоки и образовывать камни. Однако не любая минеральная вода может подойти конкретно вам, её лучше выбрать, посоветовавшись с врачом.

Основные законы правильного питания

Над любым здоровым питанием стоят 3 закона, которые озвучила главный диетолог Москвы, д. м. н. Антонина Стародубова.

Во-первых, количество съеденного должно соответствовать затратам энергии. Сколько скушали — столько и расходуйте, будьте любезны.

Во-вторых, питайтесь полноценно и сбалансированно. Подробнее об этом мы уже выше в тексте написали.