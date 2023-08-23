Названы две ошибки, которые совершают люди, желающие похудеть

Врач и консультант по питанию Барбара Коваленко и диетолог Бриджит Макдональд две главные ошибки, которые совершают люди, желающие похудеть.

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Первая из них заключается в пропуске приёма пищи, передаёт Pravda.ru со ссылкой на портал Shefinds.

Как пояснили медики, несмотря на то, что употребление меньшего количества калорий является ключевым фактором при похудении, пропуск приёма пищи или длительные перерывы между приёмами могут привести к негативным последствиям и даже навредить организму, что противоречит основной цели.

Врачи при этом объяснили, что пропуск приёма пищи и длительные перерывы между ними могут замедлить метаболизм, заставляя организм переходить в режим голодания. Всё это приводит к замедлению обмена веществ для экономии энергии.

«Последствия такого подхода могут быть катастрофичными – организм начинает аккумулировать запасы жировой ткани в случае повторения таких ошибок», – предупредили медики.

Второй ошибкой они назвали хронический стресс на фоне диеты. Дело в том, что нервное напряжение также оказывает негативное влияние на метаболизм человека, а причина заключается в том, что гормон стресса – кортизол – стимулирует накопление жировых отложений.