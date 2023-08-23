Чем опасны монодиеты
Похудеть с помощью монодиеты возможно, однако цена такого способа может оказаться слишком высокой. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.
Человеческий организм должен регулярно получать определенное количество питательных веществ, отметила специалист. Один разгрузочный день он переживет, а вот долгое пристрастие к любой монодиете не дает человеку нужного количества питательных веществ. Длительный дефицит веществ ухудшает здоровье.
— Конечно, у организма есть запас питательных веществ: мало ли что случится — люди попадали в неприятные ситуации (тот же голод) во все времена. Если организму не хватает питательных веществ, он раздобудет их из собственных запасов при помощи распада своих же клеток. Есть жирорастворимые витамины, которые накапливаются в печени. Но некоторые витамины (вроде витамина С) в организме не накапливаются. При их дефиците какое-то время организм продержится, но недолго, — объяснила Соломатина.
Переход на питание только одним видом продукта в некоторых случаях может быть не так вреден. Например, в гречневой крупе содержится большое количество различных веществ, нужных организму. Однако при отсутствии ряда веществ монодиета может приводить к неприятным последствиям.
— Есть более-менее сбалансированные монодиеты. Например, в гречневой крупе есть широкая линейка полезных веществ, и дефициты там не такие сильные. Но бывают совсем немыслимые монодиеты. Например, когда человек питается одной куриной грудкой. В этом случае не хватит клетчатки, и начнутся проблемы с иммунитетом, — предупредила диетолог.