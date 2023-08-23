Чем опасны монодиеты

— Конечно, у организма есть запас питательных веществ: мало ли что случится — люди попадали в неприятные ситуации (тот же голод) во все времена. Если организму не хватает питательных веществ, он раздобудет их из собственных запасов при помощи распада своих же клеток. Есть жирорастворимые витамины, которые накапливаются в печени. Но некоторые витамины (вроде витамина С) в организме не накапливаются. При их дефиците какое-то время организм продержится, но недолго, — объяснила Соломатина.