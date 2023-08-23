Почему от стресса худеют или толстеют

Национальный центр статистики здравоохранения говорит, что около 40% взрослого населения испытывает хронический стресс, а 27% жалуются на периодические нервные потрясения. Отмечено также, что уровень стресса прямо связан с набором веса у некоторых людей и его потерей у других.

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Научные объяснения этого явления и полезные практики, которые помогут справиться с последствиями стресса, дала психолог, автор метода по работе с подсознанием (НМП – нейромедитативное программирование) Вероника Фельдблюм.

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Стресс и уровень гормонов

Научные исследования доказывают, что переживания имеют прямое влияние на эндокринную систему человека. Один из ключевых гормонов, связанных со стрессом — кортизол. В условиях нервного напряжения уровень кортизола в крови повышается. Это стимулирует аппетит и может привести к перееданию, особенно в отношении углеводов и жиров. Как следствие — лишние килограммы.

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На ментальном уровне

Стресс — это психическое напряжение в ответ на какое-то внешнее воздействие. А психическое напряжение, в свою очередь, — это целый спектр негативных чувств, которые человек не может выдержать. Причем в данный конкретный момент он их, скорее всего, не осознает и не может разделить.

Вы можете испытывать страх, обиду, чувства никчемности, вины, стыда и многие другие. Они одномоментно и достаточно длительное время могут жить внутри.

В состоянии стресса возможны 2 сценария. Большинство людей в длительном стрессе набирают вес, остальные — сильно худеют.

Почему вы бежите к холодильнику: 3 причины переедания

Любое чувство — это мощная, сконцентрированная энергия, которая возникает внутри. Если вы не проживаете ее, то согласно закону сохранения энергии, она остается и влияет на вас изнутри. Чтобы избавиться от такого воздействия, перестать ощущать дискомфорт и напряжение, нужно расщепить свои чувства на мелкие детали и прожить каждую из них.

Первая причина переедания — желание переварить стресс

Процесс проживания чувств в эмоциональном и ментальном плане очень похож на переваривание пищи. Представьте, что вам нужно съесть большой кусок мяса. Сначала вы разрежете его на более мелкие части, потом тщательно пережуете и отправите в пищеварительную систему. Затем полезные вещества останутся внутри и будут питать организм, а то, что не нужно — выведется наружу.

Точно так же нужно поступать с негативными чувствами. Осознать, что именно возникло внутри вас, разделить на кусочки, прожить каждую из эмоций, оставить полезное внутри, а ненужное вывести наружу, то есть отреагировать. Важно сделать это экологично для себя и окружающих. Например, побить подушку, прокричаться в лесу, выплеснуть эмоции во время занятий спортом. Главное, чтобы ненужное чувство не застревало в вашем теле.

Но когда вы не осознаете, что конкретно чувствуете и что с этими эмоциями делать, то ищете более простые способы проживания. Один из них — переваривание вместе с едой.

Поэтому, если вы испытываете стресс, то бежите к холодильнику. Вы хотите переварить чувства вместе с куском торта или курицы. Если это напряжение длительное, то к холодильнику возвращаетесь все чаще. Создается иллюзия, что с помощью еды можно прожить наши непрожитые чувства. Но так не работает.

Как попрощаться с перееданием?

Есть простая практика. Каждый раз, когда вы подходите к холодильнику, спрашивайте себя: я реально хочу есть? Что я сейчас чувствую?

Если вы понимаете, что к еде толкают негативные чувства, например, злость или раздражение, то закройте глаза, сделайте глубокий вдох и за ним выдох. Проживите эту эмоцию внутри себя, пропустите ее через каждую клеточку своего тела. Это будет очень похоже на процесс переваривания пищи.

И вы увидите, что чаще всего желание поесть в тот же момент проходит. Значит вам было нужно переварить чувства, а не кусок курицы, за которой вы потянулись.

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Вторая причина — желание безопасности

Еда ассоциируется и четко связана для нас с безопасностью. И дело здесь даже не в физиологической потребности, когда нужно питаться, чтобы выжить. Истоки этого процесса уходят к младенческому возрасту. Когда вы воспринимали материнскую грудь не только как источник пищи, но и как гарант безопасности: вам было грустно, мама давала грудь, прижимала к ней, и в это время вам становилось комфортно.

Получается, что функция «бежать в безопасность» через еду встроена в человека с раннего возраста.

Третья причина — психосоматика

Психосоматика — это наука, которая изучает связь психики и тела. Согласно ей, живот для нас – равно жизнь. Ведь пуповиной вы были связаны с матерью, и именно она позволила вам выжить во внутриутробном периоде.

Вспомните: когда вы падаете, то группируетесь и всегда закрываете живот. Потому что это центр нашей жизни.

И чаще всего во время стресса жир и лишние килограммы оседают именно в животе. С помощью еды вы условно делаете его еще больше, а значит создаете себе иллюзию стабильности и стабилизации в пространстве.

Кроме того, стресс часто связан со страхом за будущее. А живот — это место, где страхи обитают. Поэтому в периоды нервного напряжения вы накапливаете лишние килограммы, чтобы сохранить себя.

Конечно, есть еще физиологические причины набора веса. По поводу них нужно консультироваться с докторами.

Простые, но действенные практики

Важно научиться эффективно управлять стрессом, чтобы избежать негативных последствий для веса и общего здоровья. Вот несколько полезных практик, которые могут помочь:

Регулярная физическая активность

— спорт и физические упражнения снижают уровень стресса и стимулируют выработку эндорфинов, которые улучшают настроение и общее благополучие.

Здоровое питание

— нервное напряжение может привести к повышенному потреблению ненужных калорий. Попробуйте заменить вредные закуски на свежие фрукты, овощи и орехи.

Медитация и релаксация

— регулярные практики медитации и релаксации помогают снизить уровень стресса и улучшить общее здоровье.

Поддержка окружения

— общение с близкими и поддержка социальной сети могут смягчить воздействие переживаний на организм.

2 причины похудения

С психологической точки зрения у похудения есть 2 причины.

Первая причина — «бей», «беги» или «замри»

Первым реакцию на любую ситуацию выдает тело, затем включаются чувства и ум. Ученые выделяют три типа реагирования на стресс, каждый из которых базируется на инстинкте. Определяют три базовых реакции на внешний раздражитель: бей, беги и замри.

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У каждого человека в большей степени выражен какой-то один из этих трех инстинктов. Условно говоря, кто-то убегает от проблем, собирает чемоданы и уходит при каждой ссоре, бежит от нападающего. Другие люди будут защищать свою точку зрения, чего бы это не стоило, вступать в конфликт, спорить и даже драться. Третьи постараются спрятаться, обычно у таких людей в сложной ситуации к горлу подкатывает ком, они не могут найти в себе слов.

Если у вас выражены инстинкты «бей» и «беги», то во время кратковременного стресса в вашем организме выделяется адреналин. Кровь отправляется в конечности и в меньшем объеме поступает к желудку. Вам не хочется есть.

Если ваш основной инстинкт «замри», то вы толстеете. Замедляется метаболизм, организм уходит в режим сохранения и накопления, образуются лишние килограммы.

Вторая причина — родовые программы

Они передаются при помощи генетической памяти. И если в вашем роду были истории, когда предки переживали голодные времена, при этом сократив количество еды, смогли выжить и сохранить всех членов семьи, то это записывается в бессознательное как позитивный опыт. Тогда сокращение еды для вас воспринимается как выживание.

Кстати, эта программа в вашем бессознательном будет важнее, чем программа безопасности, связанная с материнской грудью.

А если в роду была та же история, когда пришлось сократить количество еды, вы выжили, но потеряли близких, то это может записаться как негативная программа. Через нее вы будете набирать вес.

Программы проживания чувств, связи с матерью и безопасности, а также родовые сценарии — всё это работает на бессознательном уровне. Прорабатывать их можно только с помощью психотерапии. Поэтому в состоянии стресса важно обращаться за помощью к специалисту.