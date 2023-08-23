7 лучших витаминов для женщин после 40 лет

С возрастом в организме каждой женщины происходят определенные изменения. Для поддержания жизненных процессов требуется дополнительная поддержка питательными веществами.

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Полноценное снабжение витаминными комплексами играется ключевую роль в поддержании здоровья и хорошего самочувствия.

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Предлагаем узнать, какие витамины считаются лучшими для женщин после 40 лет и входят в топ-7 необходимых веществ.

Какие витамины нужны женщинам после 40 лет

Поступление суточной нормы витаминов необходимо для сохранения оптимального здоровья. Полезные вещества влияют на обмен веществ, состояние иммунитета, вид кожи, полноценное функционирование нервной системы и правильную выработку гормонов.

Недостаток поступления витаминов может вызвать дисбаланс веществ в организме, повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза, а также отражается на психологическом состоянии. Для сохранения хорошего самочувствия каждой женщине важно получать достаточное количество витаминов и полезных соединений.

Напоминаем, что любые лечебные процедуры, включая прием витаминов, необходимо согласовывать с лечащим врачом. Только медицинский специалист может определить недостаток веществ и назначить курс лечения или восстановления.

Клео.Ру

Витамин D

Этот витамин имеет важное значение для поддержания здоровья костной и иммунной систем. Он помогает организму усваивать кальций и фосфор – главных элементов, необходимых для укрепления костей и зубов, а также влияет на настроение и уровень энергии.

Разновидность витамина D3 имеет особую ценность именно для женщин. Он влияет на здоровье репродуктивной системы, нормализует гормональный фон, регулирует обмен жиров, обеспечивает здоровый вид кожи, волос и ногтей.

Наибольшее количество витамина D находится в жирных породах рыб (лосось, тунец), молочных продуктах высокого процента жирности, яичных желтках, печени.

Витамин B12

Этот витамин крайне важен для нормального функционирования нервной системы, влияет на формирование красных кровяных клеток. Также он помогает поддерживать организм в бодрости. С возрастом B12 начинает хуже усваиваться, что может привести к определенным проблемам, ухудшению памяти и анемии.

В высокой концентрации содержится в мясе, рыбе и молочных продуктах.

Витамин K

Данный витамин играет важную роль в метаболизме кальция, построении костной ткани и здоровье сердца, помогает вырабатывать белки, необходимые для нормальной сворачиваемости крови. При правильном, полноценном и регулярном питании дефицит витамина K встречается редко. Если же женский рацион далеко от определения «нормальный», то стоит пройти проверку на недостаток этого вещества. Особенно, если имеются проблемы со сворачиваемостью крови и появляются гематомы даже от небольших ударов.

Высокая концентрация витамина K содержится во всех видах зелени, брокколи, капусте, шпинате и орехах.

Витамин E

Этот витамин является мощным антиоксидантом, защищающим клетки от окислительного стресса и поддерживающим здоровый вид кожи. Также способствует нормальной работе сердечно-сосудистой системы и иммунитета.

Содержится во всех растительных маслах, орехах, злаках, зелени.

Витамин C

Этот знаменитый каждому человеку витамин участвует в формировании коллагена, необходимого для поддержания красоты, суставов и эластичности кровеносных сосудов. В высокой концентрации помогает укреплению иммунитета, борется с воспалениями и нормализует состояние слизистых оболочек.

Продуктами с высоким содержанием аскорбиновой кислоты являются шиповник, облепиха, перцы, смородина, киви, зелень (укроп, петрушка, кресс-салат), капуста, цитрусовые.

Витамин A

Ретинол считается одним из важнейших элементов для хорошего зрения. Также он необходим для поддержания здоровья кожи и слизистых оболочек, обеспечивает нормальное функционирование иммунной системы, участвует в процессах роста и развития.

Лучшими природными источниками витамина А считаются рыбий жир, говяжья печень, морковь, зелень (петрушка, укроп, шпинат, сельдерей), яичный желток.

Клео.Ру

Витамин B6

Роль этого вещества проявляется в образовании нейротрансмиттеров, которые регулируют настроение. Также витамин B6 участвует в обмене веществ и функционировании нервной системы. Дефицит может привести к нарушению работы ЦНС, плохому настроению и психологическим проблемам.

Содержится в орехах, рыбе, птице, бобовых культурах, злаках и в бананах.

Все витамины важны для женского здоровья, особенно после достижения 40-летнего возраста. Очень важно не только соблюдать суточную норму, но и принимать их правильно.

Как принимать витамины

Знание особенностей полезных веществ поможет следить повысить процент их усвояемости организмом. Следующие правила приема витаминов для женщин после 40 лет помогут лучше организовать процесс:

Витамин D. Принимать рекомендуется в первой половине дня, поскольку он приводит к возбуждению нервной системы и может вызывать бессонницу. Витамин жирорастворимый, поэтому для хорошего усваивания рекомендуется съесть что-то жирное вместе с ним. Избегайте совместного приема с витамином E, они снижают усвоение друг друга. Хорошо усваивается с кальцием и витамином K.

Витамин B12. Принимается отдельно от других витаминов, за исключением B9. Прием назначают на первую половину дня после небольшого количества нежирной пищи.

Витамин K. Рекомендован прием совместно с витамином D3 и кальцием для повышения процента усвоения друг друга. Считается нетоксичным жирорастворимым веществом, и не накапливается в организме свыше нормы.

Витамин E. Рекомендуется употребление вместе с другими антиоксидантами (аскорбиновая кислота, бета-каротин) для повышения эффективности. Не рекомендуется совмещать с магнием, цинком, витаминами D, K, B12. Накапливается в организме и может приводить к передозировкам.

Витамин C. Можно сочетать с витаминами A, B5, B9, E, а также с железом и кальцием. Противопоказан совместный прием с витаминами B1, B12 и медью. Лучше усваивается в утренние часты и после обеда.

Витамин A. Ретинол хорошо взаимодействует с витамином Е, поэтому их часто принимают совместно. A и D нейтрализуют действие друг друга, поэтому вместе их пить нельзя. Прием планируют на раннее утро или поздний вечер, через 10-15 минут после еды.

Витамин B6. Лучшим временем для приема считается утро. Водорастворимый витамин запивают большим количеством воды. Несовместим с витаминами B1 и B12, они разрушаются при взаимодействии. Хорошо сочетается с B2, B3, медью, кальцием и цинком.

Напоминаем, что прием любых витаминов нужно в обязательном порядке согласовывать с лечащим врачом. Самолечение может привести к дополнительным проблемам со здоровьем, особенно при неправильном установлении диагноза.

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Подведем итог