Болезни, симптомом которых является перхоть

Перхоть может быть симптомом заболеваний: псориаза, себорейного дерматита, асбестовидного лихена, атопического дерматита. Шелушение, похожее на перхоть, усиливается из-за чрезмерно сухого воздуха в комнате. Гормональные нарушения и изменения в обмене веществ (во время беременности, приеме или отмене контрацептивов и других лекарственных препаратов), перенесенные вирусные заболевания часто становятся причиной себореи на фоне неверного ухода за кожей головы, — отметила Жовтан.