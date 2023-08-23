Диетолог рассказал, что стоит есть во время стресса

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета Андрей Бобровский рассказал про питание во время психоэмоциональных перегрузок. Правильный рацион способен снять стресс. Об этом сообщает радио Sputnik.

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Диетолог советует употреблять в пищу продукты, богатые магнием и цинком. Также в пище должны присутствовать омега-3 и омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты. Многие эксперты также выделяют важность употребления фолиевой кислоты во время стресса.

В качестве источника магния подойдет шпинат, а омега-3 и омега-6 жирные кислоты содержатся в рыбе, например в сельди, скумбрии и салаке. Также стоит включить в свой рацион ягоды, фрукты и овощи ярких цветов.