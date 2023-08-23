Baza: в Нахабино мужчина ударил девушку за пробежку в коротких шортах

В подмосковном Нахабино неизвестный напал на бегунью в "слишком коротких шортах". Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Все произошло, по словам пострадавшей, во время ее пробежки по парку рядом с ЖК "Красногорский". Молодой человек в черной футболке внезапно схватил 21-летнюю местную жительницу и ударил ее в лицо. В тот момент он якобы произнес: "Ты что так выглядишь?" Девушка отбежала от него, но агрессор последовал за ней. Пострадавшая сумела заснять злоумышленника, а затем к ней на помощь пришел прохожий. Мужчина попытался объяснить преследователю, который продолжал возмущаться внешним видом россиянки, что она занимается спортом, поэтому и одета соответствующим образом, но тот лишь недоумевал: "Девушка может быть спортсменкой?" Заявление в полицию пострадавшая уже написала. Нападавший же после инцидента скрылся во дворах. Он не задержан до сих пор.