Людей с бессонницей призвали отказаться от шоколада
Врач-реабилитолог Сергей Агапкин призвал россиян с бессонницей отказаться от одного продукта. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он посоветовал не употреблять шоколад перед сном. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».
Гостья программы предположила, что шоколад может провоцировать бессонницу.
«На самом деле если съесть много — действительно да, потому что теобромин, который содержится в шоколаде, обладает психостимулирующим действием», — подтвердил специалист.
Агапкин и его соведущий Михаил Полицеймако пришли к выводу, что есть шоколад на ночь не рекомендуется.
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