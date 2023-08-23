Людей с бессонницей призвали отказаться от шоколада

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин призвал россиян с бессонницей отказаться от одного продукта. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он посоветовал не употреблять шоколад перед сном. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».