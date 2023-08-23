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Людей с бессонницей призвали отказаться от шоколада

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин призвал россиян с бессонницей отказаться от одного продукта. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он посоветовал не употреблять шоколад перед сном. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Людей с бессонницей призвали отказаться от шоколада
© Lenta.ru

Гостья программы предположила, что шоколад может провоцировать бессонницу.

«На самом деле если съесть много — действительно да, потому что теобромин, который содержится в шоколаде, обладает психостимулирующим действием», — подтвердил специалист.

Агапкин и его соведущий Михаил Полицеймако пришли к выводу, что есть шоколад на ночь не рекомендуется.