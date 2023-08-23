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Почему желающим похудеть не стоит сразу садиться на диету

Не всем людям, у которых есть лишний вес, помогут диеты, поэтому прибегать к ним сразу не рекомендуется, сказала "Общественной службе новостей" врач-диетолог Маргарита Королева.

Почему желающим похудеть не стоит сразу садиться на диету
© Газета.Ru

По ее словам, прежде всего стоит выяснить, почему произошел набор веса, и пройти медицинское обследование.

"Процесс снижения веса - это такой проект, который сопровождается серьезными изменениями в организме. Организм к этому может быть не готовым и станет еще хуже. На начальных этапах я далеко не всем рекомендую снижать массу тела. В первую очередь, нужно заниматься теми особенностями организма, которые требуют помощи здесь и сейчас. И только потом нужно корректировать питание", - пояснила Королева.

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