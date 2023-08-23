Почему желающим похудеть не стоит сразу садиться на диету

"Процесс снижения веса - это такой проект, который сопровождается серьезными изменениями в организме. Организм к этому может быть не готовым и станет еще хуже. На начальных этапах я далеко не всем рекомендую снижать массу тела. В первую очередь, нужно заниматься теми особенностями организма, которые требуют помощи здесь и сейчас. И только потом нужно корректировать питание", - пояснила Королева.