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Терапевт нашла полезную замену утреннему кофе

Пить по утрам кофе натощак вредно для здоровья. Напиток, выпитый на голодный желудок, отрицательно влияет на нервную, пищеварительную и сердечно-сосудистую системы организма, говорит главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. Она советует начинать утро со стакана воды.

Терапевт нашла полезную замену утреннему кофе
© Ura.Ru

«Даже небольшая доза кофеина на голодный желудок представляет собой достаточно серьезную угрозу для нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем нашего организма. Начинать утро нужно со стакана теплой воды, чтобы помочь подготовить пищеварительную систему», — пишет доктор медицинских наук в социальных сетях. Приступить к кофе можно примерно через полчаса после воды.

Корягина отмечает что пить стоит хороший свежесваренный кофе. При этом важно не забывать про завтрак.