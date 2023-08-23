Терапевт нашла полезную замену утреннему кофе

«Даже небольшая доза кофеина на голодный желудок представляет собой достаточно серьезную угрозу для нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем нашего организма. Начинать утро нужно со стакана теплой воды, чтобы помочь подготовить пищеварительную систему», — пишет доктор медицинских наук в социальных сетях. Приступить к кофе можно примерно через полчаса после воды.