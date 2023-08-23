Терапевт нашла полезную замену утреннему кофе
Пить по утрам кофе натощак вредно для здоровья. Напиток, выпитый на голодный желудок, отрицательно влияет на нервную, пищеварительную и сердечно-сосудистую системы организма, говорит главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. Она советует начинать утро со стакана воды.
«Даже небольшая доза кофеина на голодный желудок представляет собой достаточно серьезную угрозу для нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем нашего организма. Начинать утро нужно со стакана теплой воды, чтобы помочь подготовить пищеварительную систему», — пишет доктор медицинских наук в социальных сетях. Приступить к кофе можно примерно через полчаса после воды.
Корягина отмечает что пить стоит хороший свежесваренный кофе. При этом важно не забывать про завтрак.