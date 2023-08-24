Эксперты рассказали, чем может быть полезна обувь на плоской подошве

Балетки могут привести к травмам и деформациям пальцев, однако некоторые исследования показывают, что этот тип обуви на плоской подошве может снизить нагрузку на колени и увеличить силу стоп — нужно лишь правильно подобрать пару. Об этом сообщает The Conversation.

© Газета.ру

Многие туфли на плоской подошве имеют неглубокий и узкий носок. Тесная обувь ограничивает движение стопы и со временем приводит к деформации костей пальцев ног. Слишком интенсивное движение стопы в обуви с чрезмерно широким носком может привести к образованию мозолей и натоптышей. Неподходящий носок также может вызвать микротравмы ногтей на ногах, что в конечном итоге навредит толщине ногтевой пластины.

Видео дня

Медицинские работники часто рекомендуют носить небольшой каблук вместо совершенно плоской обуви, которая может привести к большей нагрузке на мягкие ткани, поддерживающие свод стопы, в частности на подошвенную фасцию. Исследования показали, что переход от полностью плоской обуви к небольшой приподнятой пятке снижает силу натяжения подошвенной фасции во время стояния. Другие эксперименты показали, что большинство людей могут адаптироваться к обуви с разной высотой каблука.

Из-за гибкой и тонкой подошвы и задника балетки часто обвиняют в отсутствии поддержки. Но эксперты по обуви не пришли к консенсусу по поводу того, насколько она необходима. Дополнительная амортизация может повысить комфорт и снизить нагрузку на кожу подошвы стопы, но нет никаких доказательств того, что она снижает нагрузку на голеностоп и вышележащие суставы.

Исследования минималистичной «босоногой» обуви показали, что она значительно снижает нагрузку на колени по сравнению с традиционными ботинками. Также было обнаружено, что гибкая подошва увеличивает силу определенных мышц стопы, которые используются для отталкивания от земли во время ходьбы, бега или прыжков.

Тем не менее данные остаются противоречивыми, поэтому окончательного вердикта о вреде или пользе балеток нет.