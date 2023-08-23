Как избавиться от синдрома «компьютерной шеи»

Тарасов заявил, что «компьютерная шея» характерна для офисных сотрудников, которые часто испытывают проблемы с опорно-двигательным аппаратом из-за неправильного положения головы. Для избавления от проблемы нужно сесть, выпрямив спину, и тянуться головой влево, вправо, вперед и назад.

Затем необходимо сложить руки в замок и положить их на затылок. При этом нужно отклонять голову вниз руками, оказывая давление на шею. Это упражнение нужно выполнить пять-семь раз. В последнюю очередь нужно отклонить голову назад, правой рукой упираться в подбородок при вдохе, а на выдохе отводить голову вперед.