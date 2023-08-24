Врач развенчала миф об ортопедической обуви

Ортопедическую обувь или обувь с ортопедическими стельками большинство людей назовут «правильной» и «здоровой» и предпочтут такие модели всем остальным. Врачи подтверждают, что ортопедическая обувь полезна, но только в том случае, если носить её по правилам.

© Сибмеда

Ортопедическую обувь можно узнать по жёсткому заднику и «шишечке»-супинатору во внутреннем своде. Такая «конструкция» помогает снять избыточную нагрузку с мышц и суставов, и работает такая обувь как профилактика ортопедических проблем.

Видео дня

Главное правило ортопедической обуви – её нельзя носить постоянно. В среднем, ношение такой обуви не должно превышать 6-8 часов, – предупреждает Мария Дугинова, хирург-ортопед НИИТО им. Я. Л. Цивьяна.

Супинатор, как правило, находится на внутренней поверхности, где располагаются сухожилия задней берцовой мышцы, одной из мышц-стабилизаторов, отвечающей за поддержание свода стопы. Если она будет постоянно держаться в напряжении, она потеряет свою способность работать и расслабится. Можно провести аналогию с резинкой: если резинку «держать в напряжении» 24 часа, а потом отпустить – она утратит свои эластичные качества. Поэтому ортопедическую обувь достаточно надевать на 6 часов для снижения нагрузки.

Самый распространённый миф относительно ортопедической обуви заключается в том, что она, как будто бы, может поправить свод стопы и вылечить плоскостопие. Это не так. «Ни стелька, ни обувь не откорректируют свод стопы. Они оказывают влияние на мышцы и суставы, испытывающие повышенную нагрузку – но свод стопы не исправляют. К сожалению, часто слышим от пациентов о том, что им предлагали приобрести дорогостоящую ортопедическую стельку с обещанием, что плоскостопие пройдёт», – рассказывает врач.