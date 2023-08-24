Психолог Скорина назвала частые причины возникновения тревожности

Испытывать тревогу, как и любое чувство, вполне нормально. Это эмоциональное переживание, говорящее о том, что что-то в жизни небезопасно. Подробнее о том, из-за чего чаще всего можно столкнуться с тревожностью, «ФедералПресс» рассказала клинический психолог Елена Скорина.

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«Чувство постоянной тревоги – ведущий симптом повышенной тревожности (расстройства невротического спектра). Тревожность – это психологическая черта. Она может патологически проявляться в виде невротической, когда человек не смог справиться со стрессом, и в виде органической, возникающей из-за соматических болезней человека», – пояснила специалист.

Причинами появления тревожности зачастую становятся наследственная предрасположенность, особенности воспитания, психотравмирующая окружающая среда.

Если человек легко справляется с тревогой, и она не снижает качество его жизни, можно сказать, что адаптационные механизмы помогают ему справляться со стрессом.

Елена Скорина отметила, что с этими симптомами стоит обратиться к неврологу или психиатру: