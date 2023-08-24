Американские ученые создали вакцину от алкоголизма

В США сотрудники медицинского центра предложили лечить алкоголизм специальным генным препаратом.

Сотрудники медцентра Университета штата Огайо разработали специальную вакцину с генным препаратом в составе, позволяющую убрать у человека желание выпить.

Как отметили авторы статьи, хроническое употребление алкоголя связано с низким показателем дофамина в мозге человека. А используя эту "вакцину" у человека увеличивается уровень гормона, что приводит к отсутствию желания выпить на некоторое время.

Во время проведения эксперимента на приматах ученые выяснили, что данная методика работает. Для этого они сначала делали животных зависимыми от алкоголя, а после вводили "вакцину". В 90% случаев желание пить у приматов пропадало.