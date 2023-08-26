Правда ли, что дезодоранты вызывают рак

Существует утверждение о том, что дезодоранты могут стать причиной рака. Все началось с того, что ученые из Великобритании выдвинули гипотезу о том, что женщины, использующие антиперспирант, могут заболеть раком молочной железы.

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О том, насколько правдиво это утверждение, — в материале “Рамблера”.

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Как появилось суждение о том, что дезодоранты вызывают рак

Впервые подобную гипотезу выдвинули ученые из Великобритании. Они провели исследование и предположили, что антиперспиранты, в которых содержится алюминий, могут вызывать рак молочной железы.

В исследовании приняли участие женщины, которые прошли через операцию по удалению молочных желез. Ученые взяли у них различные анализы и подвергли исследованиям. Выяснилось, что у этих женщин в тканях содержится много алюминия — его уровень был выше, чем нормальный. Кроме того, они отметили, что наибольшая концентрация алюминия содержалась именно в подмышечных впадинах.

Так ученые пришли к выводу, что алюминий, который содержится в дезодорантах, вызывает рак молочной железы. Его концентрация способствует активизации раковых клеток, что подтвердило исследований. Они назвали несколько причин:

Дезодорант проникает в кровь через порезы от использования бритвы. Человек не может избавиться от алюминия через потоотделение, потому что дезодорант его блокирует. Первые два пункта способствуют высокой концентрации токсинов и размножению бактерий. Мужчины болеют раком груди реже, так как не бреют подмышки.

Однако даже после проведения всех анализов врачи не смогли дать однозначный ответ о том, связано ли содержание алюминия с опасностью для здоровья. В будущем они планировали провести дополнительные исследования, но тема была подхвачена другими командами, которые опровергли это утверждение.

Почему то, что дезодоранты вызывают рак — миф