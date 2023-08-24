Как распознать эндометриоз и как его вылечить

Гинеколог Анисимова: тазовая боль перед менструацией указывает на эндометриоз. До сих пор это заболевание остаётся самым загадочным в гинекологии, потому что точная причина возникновения патологии неясна. Болезнь поражает яичники, маточные трубы, ведёт к бесплодию. Для лечения иногда требуется и вмешательство хирургов. Гинеколог-эндокринолог сервиса Docma.ru Мария Анисимова подробно рассказала, какие бывают симптомы эндометриоза и как лечат недуг.

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Как появляется эндометриоз

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Полость матки выстилает слизистая оболочка — эндометриоидная ткань. Она растёт, погибает, отторгается и кровоточит в каждом менструальном цикле. По каким-то причинам она может начать выходить за пределы полости матки и негативно влиять на окружающие ткани в брюшной полости. По словам Марии Анисимовой, в итоге это приводит к образованию спаек, слипанию соседних органов друг с другом, образованию рубцовой ткани.

Симптомы эндометриоза

Главным признаком эндометриоза гинеколог назвала тазовую боль во время менструального цикла. Боли могут возникать за несколько дней до начала менструации. Ощущаются они не только в животе, но и в пояснице.

«Болезненная менструация в популяции встречается нередко, однако женщины с эндометриозом описывают менструальную боль намного интенсивнее, чем обычно. Боль может появиться уже во взрослом возрасте и увеличиваться из года в год», — отметила врач.

Вот какие ещё бывают симптомы эндометриоза:

боль при половом акте (диспареуния). Обычно это глубокая боль во влагалище, рядом с прямой кишкой;

боль при дефекации или мочеиспускании. Болезненные ощущения усиливаются во время менструации;

кровотечения. Это могут быть и обильные менструации и межменструальные кровотечения;

бесплодие. Эндометриоз может приводить к образованию спаек внутри маточных труб, что делает их непроходимыми. Иногда единственный симптом этой проблемы — невозможность забеременеть.

Ещё у эндометриоза есть нехарактерные симптомы, из-за чего болезнь иногда принимают за синдром раздражённого кишечника (СРК):

усталость;

диарея;

запор;

вздутие живота или тошнота во время менструации.

Подробнее о том, что такое синдром раздражённого кишечника и поддаётся ли это состояние лечению, мы рассказывали здесь.

Лечение эндометриоза

Лечение эндометриоза бывает медикаментозным и хирургическим. Первое предполагает приём гормональных препаратов. Для облегчения симптомов боли используют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС). Будьте осторожны: эти препараты без рецепта могут вызвать серьёзные «побочки».

По словам гинеколога, к гормональному лечению относятся комбинированные оральные контрацептивы, прогестины, агонисты/антагонисты гонадотропин-рилизинг-гормона. Препарат назначает врач в зависимости от сопутствующих заболеваний женщины, тяжести симптомов, длительности течения заболевания и предшествующей терапии.

Если медикаменты не помогают, может понадобиться вмешательство хирургов. Хирургическое лечение подходит, если у женщины бесплодие, тяжёлые формы эндометриоза. Только после лапароскопического лечения возможно подтвердить диагноз, изучив удалённую при операции ткань, отметила Анисимова. Большинство пациенток достигает ремиссии, когда все видимые очаги эндометриоза подавляют.

«Обязательно обратитесь к доктору, если у вас есть симптомы эндометриоза. Ранняя диагностика, своевременно назначенное лечение смогут привести к лучшему прогнозу по устранению ваших симптомов», — добавила специалист.