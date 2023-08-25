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Как питаться во время месячных, чтобы уменьшить боль

Многим женщинам не надо даже заглядывать в календарь, чтобы узнать о приближении менструации. Лучше всего об этом сигнализирует желание съесть торт и закусить его шоколадкой. Так, конечно, лучше не делать.

Как питаться во время месячных, чтобы уменьшить боль
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Хотя еда действительно может помочь во время месячных, рассказала акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», к. м. н. Ольга Уланкина.

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Как питаться во время месячных: основные правила

Кардинально менять рацион во время менструации не надо, отметила врач. Но кое-какие ограничения всё-таки стоит ввести. Например, не объедаться сладостями, фастфудом и солёной едой. Это и фигуре навредит, и увеличит риск отёчности, предупредила гинеколог. Выстроить своё питание стоит в соответствии с тем, что важнее всего для организма в эти дни. Но объедаться даже полезными продуктами тоже не надо. Кишечник во время критических дней становится более чувствительным к раздражению. Чтобы не страдать от несварения, ешьте всего в меру.

Где брать железо и белок

Уровень железа в крови у женщин во время месячных обычно снижается, особенно если они обильные. Проявляется это в виде усталости, апатии, головокружения. Тут на помощь придёт еда.

Какие продукты пополнят запасы железа:

  • яйца;
  • субпродукты;
  • рыба и морепродукты;
  • крупы;
  • листовые зелёные овощи;
  • тёмный шоколад.

Белок во время месячных придаст энергии и улучшит самочувствие.

Хорошие источники белка:

  • мясо;
  • сыр;
  • творог;
  • тофу;
  • чечевица и фасоль.

Как поддержать водный баланс

Предотвратить отёки и вздутие живота во время месячных поможет поддержание водного баланса. Когда ткани достаточно увлажнены, метаболизм остаётся в норме, а лишние соли и жидкость своевременно выводятся из организма.

Пополнить запасы жидкости во время месячных поможет не только чистая питьевая вода без газа, но и некоторые продукты:

  • арбуз;
  • клубника;
  • огурцы;
  • помидоры.

Кстати, фрукты не только пополняют водный баланс, но и помогают справиться с тягой к сладкому. А вот алкоголь пить во время месячных не рекомендуется. Он разжижает кровь, поэтому может усилить кровопотерю.

Чем снять боль во время месячных

Хороший способ уменьшить боль во время менструации — чай с имбирём. Туда можно добавить и другие полезные ингредиенты:

  • мёд;
  • корицу;
  • молоко;
  • мяту;
  • клюкву.

Но имейте в виду, что менструации в норме не должны быть очень болезненными. Если вы регулярно испытываете интенсивную боль во время месячных — идите к гинекологу, посоветовала врач в разговоре с изданием «Доктор Питер».

Что не надо есть во время месячных

Еда может облегчить состояние во время месячных, а может и усугубить. Врач-гинеколог медцентра L7 Тамара Нураева рассказала , какие продукты лучше не употреблять в период менструации:

  • кофе и газированные напитки;
  • жирная и жареная пища, фастфуд и выпечка (насыщенные и трансжиры увеличивают системное воспаление, кроме того, жиры могут спровоцировать обильные кровотечения);
  • молочные продукты (из-за лактозы может начаться вздутие, а вам оно не надо);
  • сладости (могут вызвать гипергликемию из-за гормонального дисбаланса).

Как не переедать во время месячных

По словам врача — диетолога и эндокринолога Альбины Комиссаровой, снизить аппетит и тягу к быстрым углеводам в критические дни помогут следующие лайфхаки:

  • если тянет на снеки, фастфуд, положите в сумку здоровые перекусы: йогурт, фрукты, орехи, хлебцы;
  • если тянет на сладкое, не покупайте его впрок, не раскладывайте вокруг себя и по возможности заменяйте фруктами или ягодами;
  • если хочется много есть — ешьте, но желательно, чтобы это были сбалансированные приёмы пищи чуть большего объёма, чем обычно;
  • нужно постараться исключить во время месячных алкоголь и кофе — они стимулируют аппетит;
  • плохое настроение лучше не заедать, а искать положительные эмоции в чём-то другом: например, составьте список из 10–20 вещей, которые радуют.
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