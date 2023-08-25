Как питаться во время месячных, чтобы уменьшить боль
Многим женщинам не надо даже заглядывать в календарь, чтобы узнать о приближении менструации. Лучше всего об этом сигнализирует желание съесть торт и закусить его шоколадкой. Так, конечно, лучше не делать.
Хотя еда действительно может помочь во время месячных, рассказала акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», к. м. н. Ольга Уланкина.
Как питаться во время месячных: основные правила
Кардинально менять рацион во время менструации не надо, отметила врач. Но кое-какие ограничения всё-таки стоит ввести. Например, не объедаться сладостями, фастфудом и солёной едой. Это и фигуре навредит, и увеличит риск отёчности, предупредила гинеколог. Выстроить своё питание стоит в соответствии с тем, что важнее всего для организма в эти дни. Но объедаться даже полезными продуктами тоже не надо. Кишечник во время критических дней становится более чувствительным к раздражению. Чтобы не страдать от несварения, ешьте всего в меру.
Где брать железо и белок
Уровень железа в крови у женщин во время месячных обычно снижается, особенно если они обильные. Проявляется это в виде усталости, апатии, головокружения. Тут на помощь придёт еда.
Какие продукты пополнят запасы железа:
- яйца;
- субпродукты;
- рыба и морепродукты;
- крупы;
- листовые зелёные овощи;
- тёмный шоколад.
Белок во время месячных придаст энергии и улучшит самочувствие.
Хорошие источники белка:
- мясо;
- сыр;
- творог;
- тофу;
- чечевица и фасоль.
Как поддержать водный баланс
Предотвратить отёки и вздутие живота во время месячных поможет поддержание водного баланса. Когда ткани достаточно увлажнены, метаболизм остаётся в норме, а лишние соли и жидкость своевременно выводятся из организма.
Пополнить запасы жидкости во время месячных поможет не только чистая питьевая вода без газа, но и некоторые продукты:
- арбуз;
- клубника;
- огурцы;
- помидоры.
Кстати, фрукты не только пополняют водный баланс, но и помогают справиться с тягой к сладкому. А вот алкоголь пить во время месячных не рекомендуется. Он разжижает кровь, поэтому может усилить кровопотерю.
Чем снять боль во время месячных
Хороший способ уменьшить боль во время менструации — чай с имбирём. Туда можно добавить и другие полезные ингредиенты:
- мёд;
- корицу;
- молоко;
- мяту;
- клюкву.
Но имейте в виду, что менструации в норме не должны быть очень болезненными. Если вы регулярно испытываете интенсивную боль во время месячных — идите к гинекологу, посоветовала врач в разговоре с изданием «Доктор Питер».
Что не надо есть во время месячных
Еда может облегчить состояние во время месячных, а может и усугубить. Врач-гинеколог медцентра L7 Тамара Нураева рассказала , какие продукты лучше не употреблять в период менструации:
- кофе и газированные напитки;
- жирная и жареная пища, фастфуд и выпечка (насыщенные и трансжиры увеличивают системное воспаление, кроме того, жиры могут спровоцировать обильные кровотечения);
- молочные продукты (из-за лактозы может начаться вздутие, а вам оно не надо);
- сладости (могут вызвать гипергликемию из-за гормонального дисбаланса).
Как не переедать во время месячных
По словам врача — диетолога и эндокринолога Альбины Комиссаровой, снизить аппетит и тягу к быстрым углеводам в критические дни помогут следующие лайфхаки:
- если тянет на снеки, фастфуд, положите в сумку здоровые перекусы: йогурт, фрукты, орехи, хлебцы;
- если тянет на сладкое, не покупайте его впрок, не раскладывайте вокруг себя и по возможности заменяйте фруктами или ягодами;
- если хочется много есть — ешьте, но желательно, чтобы это были сбалансированные приёмы пищи чуть большего объёма, чем обычно;
- нужно постараться исключить во время месячных алкоголь и кофе — они стимулируют аппетит;
- плохое настроение лучше не заедать, а искать положительные эмоции в чём-то другом: например, составьте список из 10–20 вещей, которые радуют.