Диетолог рассказала, как поддерживать молодость кожи

Диетолог, нутрициолог Зоя Богданова рассказала, что употребление слив может продлить молодость кожи лица, так как этот продукт способствует нейтрализации свободных радикалов в организме.

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Сливы богаты витаминами группы А и B, в них много магния, железа, кальция, поделилась эксперт в интервью Радио Sputnik.

«Таким образом, употребление слив замедляет процессы старения, то есть окисления, клеток. В итоге кожа становится более гладкой и упругой», — объяснила Богданова.