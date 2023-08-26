Диетолог рассказала, как поддерживать молодость кожи

Нутрициолог Богданова: употребление слив способствует омоложению кожи лица
Диетолог, нутрициолог Зоя Богданова рассказала, что употребление слив может продлить молодость кожи лица, так как этот продукт способствует нейтрализации свободных радикалов в организме.
Сливы богаты витаминами группы А и B, в них много магния, железа, кальция, поделилась эксперт в интервью Радио Sputnik.
«Таким образом, употребление слив замедляет процессы старения, то есть окисления, клеток. В итоге кожа становится более гладкой и упругой», — объяснила Богданова.
Диетолог уточнила, что для получения омолаживающего эффекта в день нужно съедать не менее 300 гр.