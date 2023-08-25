Назван способ снизить риск цистита после секса

Врач-гинеколог Энн Хендерсон назвала два действия, которые нужно выполнять после секса, чтобы снизить риск цистита. Ее слова цитирует издание Daily Express.

© Unsplash

Во время полового контакта кишечная палочка и другие кишечные микроорганизмы могут через промежность попасть в уретру, а затем и в мочевой пузырь, объяснила врач. Из-за этого у женщины может развиться так называемый посткоитальный цистит.

Гинеколог рассказала, что есть простой способ, помогающий предотвратить эту болезненную инфекцию. По ее словам, вероятность посткоитального цистита значительно снижается, если после секса принять душ и сходить в туалет.

Хендерсон добавила, что для профилактики заболевания опорожнение мочевого пузыря лучше провести в течение 20-30 минут после интимной близости.