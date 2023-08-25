Диетолог перечислила доступные овощи для укрепления иммунитета

Чтобы осенью избежать дефицита важных микро- и макроэлементов, надо включить в рацион шпинат и морковь, посоветовала диетолог-эндокринолог Ангелина Водолазкая. Некоторые другие доступные овощи, необходимые для укрепления иммунитета, она перечислила «Газете.Ru».

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Врач рассказала, что 70-80 процентов иммунных клеток организма находится в слизистой оболочке кишечника, поэтому поддержание здоровой микрофлоры кишечника — залог крепкого иммунитета. Сформировать нормальную микробиоту поможет включение в рацион овощей, считает она.

По словам Водолазкой, для укрепления иммунитета очень важно в умеренных количествах есть морковь, в которой содержатся мощные иммуномодуляторы бета-каротин и витамин А, а также богатый витамином С болгарский перец. В качестве еще одного доступного суперфуда диетолог назвала шпинат.

100 граммов шпината содержат не только половину от суточной нормы потребления витамина А, но и витамины С и цинк, так необходимые для поддержки работы иммунных клеток

Ангелина Водолазкая

Не обошла вниманием Водолазкая и чеснок. Этот продукт, по ее словам, улучшает кровообращение и обладает противомикробным свойством. Также поддержать здоровье в период простуд помогает имбирь. Врач отметила, что он содержит активное вещество гингерол, способное активировать иммунную систему.