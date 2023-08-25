Как избавиться от перхоти: 3 народных метода

Неопрятный вид кожи головы может испортить даже самый красивый образ. Жирные корни и сухие кончики негативно сказываются на внешнем виде. Если вы замечаете, что после мытья голова сразу становится грязной, появляются белые чешуйки, то это явные симптомы перхоти.

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“Рамблер” сделал подборку из трех народных методов, которые помогут избавиться от этой проблемы.

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Что такое перхоть

Перхоть — это хроническое невоспалительное заболевание кожи головы, которое характеризуется чрезмерным образованием чешуек из эпидермиса. Оно может сигнализировать о проблемах в работе сальных желез или о себорейном дерматите.

Причины перхоти

Существует множество причин, которые могут вызвать появление перхоти.

Размножение грибковой инфекции на коже головы. Гиперпродукция сальных желез. Недостаточная гигиена. Частое мытье головы при чувствительной коже. Неправильное питание. Генетическая предрасположенность. Гормональные изменения (пубертатный период, беременность, климакс). Стресс. Использование ухода, который сушит кожу. Трение при ношении головных уборов.

Народные методы борьбы с перхотью

Перед тем, как пробовать народные методы, нужно провести аллергический тест. Необходимо нанести ингредиент на место локтевого сгиба.

После этого нужно подождать 24 часа. Если на этом месте не появилось покраснение, зуд или раздражение, то это значит, что аллергии нет.

Кокосовое масло. Этот компонент богат полезными жирами, и сейчас очень активно используется в уходовой косметике. Для борьбы с перхотью нужно разогреть 3-5 чайных ложек кокосового масла. Теплое средство необходимо втереть в кожу головы и оставить на час. Можно завернуть голову в полотенце для усиления эффекта. После этого нужно промыть волосы шампунем.

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Масло чайного дерева. Оно известно своими антибактериальными свойствами, которые способствуют устранению шелушений. Для устранения перхоти нужно добавить 2 капли масла чайного дерева в 30 мл шампуня. Массу необходимо смешать, нанести на голову, массируя кожу. После этого нужно смыть шампунь теплой водой.

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