Тренер рассказала о пользе плавания для похудения

Тренер и эксперт водных программ бренда фитнес-клубов XFIT Оксана Постнова рассказала россиянам о пользе для похудения тренировок в бассейне. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 25 августа.

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Плавание отлично подойдет людям, у которых есть заболевания опорно-двигательного аппарата и лишний вес. По словам тренера, во время занятий суставы и позвоночник не подвергаются сильным нагрузкам.

При этом Постнова отметила, что с помощью данного спорта можно проработать все группы мышц одновременно.

«Во время работы в тренажерном зале, акцент обычно делается на конкретные мышцы или их группы. Плавание позволяет проработать все тело, делая фигуру более пропорциональной», — объяснила специалистка.

Кроме того, занятия в бассейне развивают выносливость и способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой системы.