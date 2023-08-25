Как выбрать идеальный дезодорант на осень

Подобрать идеальный дезодорант – задача не из легких. Важно, чтобы он не только справлялся со своими функциями, но и не портил одежду желтыми пятнами. Старший технический специалист компании Unilever в России в категории дезодорантов брендов Dove, Rexona, Axe Катерина Лебедева рассказала, как выбрать подходящее средство.

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По словам эксперта, на самом деле желтые пятна возникают в результате химической реакции солей, белков и липидов в составе пота с активными компонентами защитных средств. Катерина дала совет, какую продукцию лучше выбирать, чтобы избежать появления пятен.

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«Дезодоранты и антиперспиранты в формате аэрозоля высыхают на коже быстрее других форматов и почти не оставляют следов на ткани. Любителям стиков и шариковых средств следует обратить внимание на продукцию с пометкой «без пятен». Такие средства обеспечивают невидимую защиту от пота и запаха, благодаря особым маслам, понижающим сцепление компонентов средства с одеждой», – утверждает Лебедева.

Кроме того, по словам эксперта, важно не только выбрать подходящее средство, но и правильно его наносить.

«Дезодорант-бодиспрей перед применением следует встряхнуть, после чего наносить в течение 3-х секунд на расстоянии 15-ти сантиметров от кожи. Стик-карандаш наносится штрихами вверх-вниз, а шариковые средства – круговыми движениями. Избегайте избыточного нанесения продукции на кожу и обязательно дождитесь ее высыхания, после чего можно одеться», – заверяет эксперт.

Также Катерина рекомендует наносить средства на ночь после душа. Во время отдыха активные компоненты глубже проникнут в потовые железы, а пятен на одежде будет меньше. А при регулярном появлении пятен специалист советует выбирать более эффективные гигиенические средства.