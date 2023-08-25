Вторая попытка: когда нужна повторная маммопластика

Кто из женщин не мечтает о красивой подтянутой груди? Вот операция и реабилитация позади, казалось бы, что новая грудь должна радовать, но пациентка возвращается на операционный стол. Почему женщины идут за заменой или удалением имплантов, рассказала пластический хирург Любовь Гауэр.

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Причины для реэндопротезирования

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Существует несколько причин, по которым женщины возвращаются к хирургу для замены имплантатов:

если возникло осложнение, например, капсулярная контрактура (сжатие импланта образовавшейся вокруг него капсулой), серома (скопление жидкости), анимация («подпрыгивание» молочных желёз при напряжении большой грудной мышцы) и другие;

разрыв импланта;

эстетически неудовлетворительный результат (хочется другой размер, форму);

контурирование эндопротеза из-за неправильно подобранного размера;

птоз (естественный процесс обвисания тканей).

Стоит отметить, что осложнения после маммопластики — явление довольно редкое, и чтобы минимизировать риски, нужно тщательно выбирать хирурга, а также обязательно придерживаться рекомендаций доктора в послеоперационном периоде.

В отличие от других причин для реэндопротезирования, которые прослеживаются визуально, повреждение импланта и серому самостоятельно не выявить. Для этого требуется пройти диагностику КТ, УЗИ или МРТ. Именно поэтому женщинам после маммопластики рекомендуется каждый год проводить плановые обследования. Современные эндопротезы производятся на основе медицинского силикона. Этот материал не является токсичным, и при повреждении импланта не вытекает, а остаётся на месте, поэтому контакта с внутренними тканями не происходит, и риски последствий максимально снижаются.

Перед операцией хирург знакомится с результатами обследования, оценивает состояние молочных желёз, и, отталкиваясь от ситуации, подбирает наиболее подходящую методику. Также совместно с пациенткой обговариваются оптимальные форма и объём имплантатов, исходя из параметров женщины и её пожеланий.

Операция и реабилитация

Замена имплантов выполняется под общим наркозом. Доктор извлекает эндопротезы и устанавливает другие. Выбор методики во многом связан с предыдущим способом установки имплантатов.

Если ткани молочных желёз оказались растянуты, то, как правило, одномоментно выполняется подтяжка. По завершении вмешательства хирург накладывает швы и надевает на пациентку компрессионное бельё, которое нужно будет носить в течение 1-1,5 месяцев.

Реабилитационный период, который предстоит пройти после реэндопротезирования, точно такой же, как и был при первой операции. Примерный результат можно оценить через 6 месяцев, а окончательный — через 12. Рубцы также формируются около года.

Если не хочется ставить новые импланты

Бывает, что женщина ощущает психологический дискомфорт от того, что в организме находится инородное вещество. Тогда хирург может просто удалить импланты. Доктор извлекает их через разрез под грудью. На то, чтобы рубец сформировался, стал тонким и светлым, а ткани окончательно сократились, требуется около года.

Если по истечении времени кожный лоскут после удаления имплантов остаётся немного растянутым, либо же пациентка сразу хочет создать эффект небольшой, но упругой груди, с наполненным верхним полюсом, то дополнительно выполняется липофилинг. Также коррекцию молочных желёз собственным жиром можно провести как отдельную операцию, если пациентка изначально не хочет импланты, но есть желание увеличить грудь на 0,5-1,5 размера.

Жировые клетки для липофилинга берутся из жировых ловушек, например, на животе, спине, бёдрах. Затем жир специальным образом очищают от примесей. После операции остаются небольшие проколы до 4 миллиметров, которые довольно быстро заживают.