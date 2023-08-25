Психосоматика лишнего веса: психологические причины набора веса

Речь пойдёт о психосоматике лишнего веса.

Тело может быть разным. Если оно не укладывается в общепринятые стандарты красоты, это нормально. Однако есть моменты, на которые стоит обратить внимание не с точки зрения визуальной эстетичности, а именно здоровья. Нет ничего более прекрасного, чем чувствовать себя здоровым.

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Давайте более подробно окунёмся в тему лишнего веса. Что за ним стоит? Как психика влияет на его наличие в теле?

Что же такое лишний вес?

Если кратко, то вес, именующийся «лишним», – это не что иное, как жировые отложения в количестве, которое превышает значение нормы.

Сама по себе избыточная масса тела – это не заболевание, но вес является фактором, который провоцирует немалое количество проблем, связанных с организмом (аутоиммунные заболевания, желудочно-кишечные расстройства, сердечно-сосудистые заболевания и т. д.).

Здесь важно заметить, что жировые отложения есть у всех. Их наличие продиктовано само природой. Без них тело просто не сможет качественно существовать. Забегая вперёд, скажу, что именно поэтому не работают «агрессивные» диеты. Учитывая, что «запас жира» необходим в организме, почему же происходит так, что он накапливается в избытке?

Психосоматика лишнего веса и опасный возраст

Несомненно, при корректировке массы тела в первую очередь мы обращаем внимание на систематическую двигательную активность, достаточное потребление чистой питьевой воды каждый день и правильное питание. Почему же иногда этого бывает недостаточно? Формула здоровья, согласно исследованиям учёных, состоит из суммы физического, материального, социального и духовного благополучия человека.

Если первые три слагаемых нам известны и понятны, то что значит «духовное благополучие»? Тут речь про внутреннее состояние человека: осознание себя и своего места в мире, способность отличить свои потребности от навязываемых обществом, а также понимание и чувство своего тела.

Работа с психикой иногда является ключевым моментом в вопросах веса, но это не «волшебная таблетка», которая всё сделает за вас, а ключ к открытию своих новых граней.

Теперь затронем тему возраста. Почему её стоит поднять? Дело в том, что избыточные килограммы, которые сейчас трудно «сбросить», когда начали набираться… Была отрывная точка, «импульс», заставивший тело запасать всё больше и больше жировых отложений.

Каждый случай уникален, но предрасположенность к психосоматике лишнего веса (к психоэмоциональным причинам полноты) обычно формируется на следующих этапах:

Возраст, который находится за пределами классификации, как правило, не является периодом, когда лишний вес закрепляется в теле, а значит, наименьшим образом рассматривается специалистами как провоцирующий фактор.

Однако вне зависимости от возраста и специфики проблем появление избыточной массы тела в психосоматике всегда связывается с отсутствием любви и тепла, повреждением внутренней опоры. Метафорически тело запасает то, чего ему не хватает. Психика же старается компенсировать недостающее либо питанием, либо поиском вторичных выгод от накопленных килограммов.

Всё родом из детства

Детство и подростковый возраст – это период, когда человек наиболее уязвим, тело и психика только начинают формироваться. Мы познаём мир. Опасно это время ещё и потому, что ребёнку сложно противостоять влиянию. Родители, родственники, друзья, учителя и даже малознакомые люди могут сильно изменить и исказить его картину мира.

Пробегитесь глазам по этим репликам:

Если внутри всё сжалось, вы точно слышали это от мамы, бабушки или воспитательницы в детском саду.

Иногда такие установки могут спровоцировать отказ от еды. Здесь идут такие расстройства пищевого поведения, как анорексия, булимия. Иногда они становятся причиной набора веса. Здесь и переедание, и эмоциональный голод. Человек может поддаться на «религиозные» манипуляции. Это из разряда: «Не доедать или выкидывать еду – грех».

Дети познают мир в том числе через ассоциации. Догадываетесь, какие привязки сформируются в сознании ребёнка, который каждый день сталкивается с вышеперечисленными установками от авторитетных взрослых? Например:

Что происходит с детьми, которые потеряли или так и не обрели контакт со своим телом и эмоциями? Они взрослеют с этим. Становятся старше, закачивают учебные заведения, устраиваются на работу, но по-прежнему не могут отыскать связь между проблемами со здоровьем и своей психикой.

Человек либо «забирает с собой» во взрослую жизнь непроработанные травмы детства, либо ввиду того, что не научился отстаивать личные границы, проживать положительные и отрицательные эмоции, создаёт почву для возникновения новых травмирующих ситуаций.

Например, распространена ситуация, когда парень или девушка набирают вес после разрыва длительных отношений. В нужное время никто не подсказал, что можно и нужно проживать негатив, а не пытаться всячески его избегать. Набор веса здесь — попытка спрятаться, отгородиться от страданий.

ЗДЕСЬ Екатерина Тур подробно разбирает все психологические установки, которые ведут к набору веса.

Когда такой человек становится взрослым, любые потрясения (расставание, утрата), внезапные изменения (потеря работы, отчисление из вуза) и, наоборот, их отсутствие (жизнь как «день сурка») могут запустить в его организме не только накопление жировых отложений, но и их надёжное удержание. Ведь это своего рода броня от внешнего мира, а порой — и от самого себя.

Итак, мы разобрали самый опасный возраст, когда можно запустить разрушительные механизмы, которые потом будут всю жизнь управлять пищевым поведением человека. Теперь нужно понять, что с этим делать.

Психосоматика лишнего веса. Как проработать причины?

Перелагаю выделить основные психологические причины лишнего веса и вооружиться советами по их проработке. Как себе помочь? На что обратить внимание? С чего начать?

Причина №1. Попытка утолить эмоциональный голод

Порой бывает трудно отличить, какой голод является психологическим, а какой – физиологическим, ведь человеку действительно кажется, что он проголодался. Так, частые перекусы между основными приёмами пищи или наличие в рационе большого количества сахара приводят к лишнему весу.

Но всё же его первопричину всегда нужно искать в психике. «Заедание» эмоций, подавление отрицательных чувств, а также своей теневой стороны, запрет на то, чтобы быть собой, тоска, разочарование – любое событие или явление может спровоцировать желание съесть больше, чем требуется организму.

Как себе помочь?

Отслеживайте потребляемое. Это касается не только еды, но и информации. Работает ли у вас телевизор фоновым шумом, листаете ли вы ленты социальных сетей, чтоб «убить время». Каждый раз, собираясь перекусить, спрашивайте себя: «Я действительно хочу есть или мне просто скучно?». Заведите дневник питания (без учёта КБЖУ) для анализа всех обстоятельств того, как вы организовываете себе «снэк-тайм». Когда, в какое время, в каком количестве?

Возможно, вы заметите для себя интересные особенности. Например, что тянетесь к еде только тогда, когда ничем не заняты. Также часто едите просто «за компанию». Прислушивайтесь к своему телу. Оно — ваш друг и помощник.

Причина №2. Пребывание в состоянии внутреннего конфликта

Нередко именно внутриличностный конфликт служит причиной набора веса. Неудивительно, ведь наши тело и психика работают и прикладывают усилия для его разрешения. На негативные эмоции уходит в два раза больше энергии, чем на позитивные. Чтобы справиться с волной переживаний, тело требует всё больше и больше калорий, в особенности — из быстрых углеводов (сладкие газированные напитки, шоколад, конфеты и др.).

Как себе помочь?

Обратите внимание на дефициты/профициты макро и микроэлементов в организме. Важно балансировать их. Также нужно обратиться за помощью к специалисту, ведь состояние конфликта, чем бы оно ни было обусловлено (низкая самооценка, неуверенность в себе, фрустрация, чувство вины и иное), в запущенной форме может приводить к ещё более серьезным расстройствам. Как телесным, так и психическим.

Причина №3. Повышенный уровень тревоги

Тревога, чувство страха, фобии (более серьёзный и навязчивый страх), панические атаки могут побуждать к приёму пищи. Это происходит потому, что психика, пережив паническую или тревожную бурю, нуждается в разгрузке. Самый простой способ снять нервное напряжение – это что-нибудь съесть. Кстати, не обязательно сладкое. Также здесь может возникнуть потребность в остром, солёном, жирном.

Как себе помочь?

Важно разобраться с тревогой. Одни из самых эффективных инструментов по работе с подсознанием и внутренним состоянием – это медитации и нейрографика.

Причина №4. Чувство одиночества, пустота внутри

Потребность в любви, защите, понимании, в общении – это одна из естественных потребностей человека как социального индивидуума. Увы, иногда так случается, что с коллегами по работе общих интересов нет, друзья разъехались по разным городам, любимого человека ещё не встретил…

Чувство потерянности и разбитости заглушается любимыми лакомствами. Очень часто такие люди не просто «перекусывают на бегу», а накрывают для себя целый стол: неторопливо и изысканно подают блюда, любят готовить разнообразную и калорийную пищу. Так происходит компенсация «любви».

Существует и обратная ситуация, когда внешне человек не нуждается в излишнем общении, он и так в центре внимания, однако есть одно «но». Внутри у него пустота. В чём же причина? Всё же хорошо!

Если копнуть глубже, оказывается, что человек проводит время не с теми людьми и не в той обстановке, которая ему подходит. Он просто подстраивается под ситуацию, потому что «так нужно»… Пустота внутри со временем начинает ощущаться как пустота в желудке. Такой человек постоянно что-то ест, будто он голоден буквально всё время.

Как себе помочь?

Ответьте на вопросы — чего вам не хватает? Чем вы по-настоящему довольны в жизни, а что приносит вам дискомфорт? Действительно ли вы нуждаетесь в том, что сейчас делаете? Возможно, пришло время обратиться к себе.

Причина №5. Самонаказание

В этом сценарии человек осознанно неправильно питается и не занимается спортом. Лишний вес является неким оправданием его неудач, промахов. Такому человеку проще сдаться и опустить руки, чем бороться и разрывать эмоциональную связь между избыточными килограммами и наличием негатива в жизни. Просто так легче.

Куда сложнее сказать: «Я не могу найти вторую половину из-за того, что у меня лишний вес». Также признать за собой отсутствие эмпатии или наличие недостаточно развитых навыков коммуникации с противоположным полом.

Как себе помочь?