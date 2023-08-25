Диетолог раскрыла способ избавиться от зависимости к фастфуду

Чтобы избавиться от зависимости к фастфуду, следует найти другие источники удовольствия, посоветовала диетолог, гастроэнтеролог Александра Разаренова. В разговоре с «Радио 1» она уточнила, что перебороть тягу к такой пище помогут хобби. Специалист уверена, что нельзя просто запретить себе есть вредную еду, важно пересмотреть свой подход и найти замену.

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Когда у нас есть зависимость от чего-то — надо искать другие источники удовольствия. Надо не только сказать, почему тебе это делать нельзя, но и сказать, чем ты можешь это заменить. <...> Радость и счастье не хранятся в холодильнике. Ищите хобби, увлечение и досуг, и это будет вам большим подспорьем, — пояснила диетолог.

По словам специалиста, тяга к фастфуду возникает из-за психоэмоциональной зависимости на фоне большого количества искусственных добавок в такой еде. У человека, который часто ест вредную пищу, раздражаются вкусовые рецепторы и нейрорегуляторные механизмы. Возникает привыкание к яркому вкусу, который появился в результате добавления в еду красителей и ароматизаторов.

Разаренова предупредила, что важно понять, как часто в рационе присутствуют вредные блюда. Только так можно определить, есть ли у человека психоэмоциональная привязка к фастфуду. Диетолог подчеркнула, что вредной едой люди часто подавляют повышенную тревожность, стресс и даже депрессию. Диетолог заключила, что «заедать» проблемы не стоит — лучше спроецировать их в виде интересного хобби.