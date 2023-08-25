Назван простой способ быстро похудеть в талии на пять сантиметров

Фармацевт Абрахама Ходади подсказал, как быстро похудеть в талии на пять сантиметров без тренировок. Его способом поделился Daily Mirror.

© Lenta

Особенностью предложенного им подхода Ходади назвал способ правильно определить размер каждой порции. По его словам, чтобы эффективно худеть, объем крахмалистых углеводов в тарелке, то есть риса, картофеля или макарон, должен соответствовать размеру кулака, белковых продуктов — ладони. Кроме того, он рекомендовал к каждому приему пищи добавлять чашку зелени или овощей.

Проверено, что через шесть недель такой диеты висцеральный жир в теле сократится на 14 процентов, снизится кровяное давление и уровень холестерина, а талия уменьшится на пять сантиметров даже без дополнительных тренировок Абрахам Ходади

Ходади подчеркнул, что, следуя его диете, не нужно голодать и отказываться от любимых продуктов, так как есть нужно три раза в день и не придерживаться жестких ограничений.