Как укрепить иммунитет к осени
В основе списка продуктов для иммунитета — фрукты и ягоды с большим содержанием витамина С. И таких немало — на любой вкус. Сейчас, например, как раз сезон крыжовника. Смородина подойдёт любого цвета — чёрная, красная, белая.
Что ещё поможет укрепить организм, рассказала диетолог-нутрициолог Анна Ивашкевич.
Как укрепить иммунитет к осени
Диетолог-нутрициолог порекомендовала есть эти фрукты и ягоды:
- шиповник содержит в себе много витамина С, а ещё А, Р, К, группы В, а также железа, магния, кальция, натрия, цинка и природных антиоксидантов.
- смородина любого цвета повышает иммунитет из-за большого количества антиоксидантов, а вместе с этим и помогает бороться с вирусами и бактериями.
- крыжовник — тоже источник большого количества витамина С, который очень кстати для профилактики простуд. Также в нём есть витамины А, Е и группы В, фитонутриенты и клетчатка.
- яблоки содержат много много железа и цинка, также полезных для здоровья. морковь — источник каротина, который укрепит не только иммунную систему, но и нервную.
Список дополнила врач-диетолог Елена Соломатина. По её мнению, с начала осени в рацион стоит добавить:
- тёплые овощные супы из кабачков или брокколи;
- больше мяса и жирной рыбы (в варёном и тушёном виде укрепят иммунную систему);
- омега-3 жирные кислоты.
Соломатина также назвала овощи и ягоды, которые сохраняют полезные вещества в консервированном виде, и, кстати, ещё лучше проявляют себя так. Это:
- томаты — активность содержащихся в них бета-каротинов и ликопинов возрастает при термической обработке;
- черника — только не добавляйте много сахара;
- яблоки — калия только прибавится, если их засушить;
- малина и облепиха.
Ивашкевич ещё порекомендовала:
- пить комплексные мультивитамины;
- чаще бывать на солнце; промывать нос и полоскать горло после улицы водой;
- не забывать мыть руки.
Универсальные советы для поддержания иммунитета
Куда лучше и стабильнее не только готовить иммунитет к смене сезона, а постоянно следить за ним. Рекомендациями с «Секретом фирмы» поделилась врач-терапевт группы компаний BestDoctor Вероника Лисицкая.
- Спать достаточно — значит, не меньше 7–8 часов в сутки, при этом ложиться до 23:00 — полуночи.
- Питаться сбалансированно — побольше фруктов и овощей, а жирной, жареной, копчёной еды и уж тем более алкоголя и сладостей — поменьше.
- Быть физически активным — лучше, чтобы занятия спортом были с умеренной интенсивностью, например, плавание, бег трусцой или пешие прогулки в парке.
- Не забывать о позитиве — находить время на общение с друзьями, любимые хобби и всё то, что дарит приятные эмоции.
- Проходить осмотры — полезное дело для поддержания здоровья и при случае лечения болезни в самом её начале.