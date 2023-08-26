В основе списка продуктов для иммунитета — фрукты и ягоды с большим содержанием витамина С. И таких немало — на любой вкус. Сейчас, например, как раз сезон крыжовника. Смородина подойдёт любого цвета — чёрная, красная, белая.

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Что ещё поможет укрепить организм, рассказала диетолог-нутрициолог Анна Ивашкевич.

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Как укрепить иммунитет к осени

Диетолог-нутрициолог порекомендовала есть эти фрукты и ягоды:

шиповник содержит в себе много витамина С, а ещё А, Р, К, группы В, а также железа, магния, кальция, натрия, цинка и природных антиоксидантов.

смородина любого цвета повышает иммунитет из-за большого количества антиоксидантов, а вместе с этим и помогает бороться с вирусами и бактериями.

крыжовник — тоже источник большого количества витамина С, который очень кстати для профилактики простуд. Также в нём есть витамины А, Е и группы В, фитонутриенты и клетчатка.

яблоки содержат много много железа и цинка, также полезных для здоровья. морковь — источник каротина, который укрепит не только иммунную систему, но и нервную.

Список дополнила врач-диетолог Елена Соломатина. По её мнению, с начала осени в рацион стоит добавить:

тёплые овощные супы из кабачков или брокколи;

больше мяса и жирной рыбы (в варёном и тушёном виде укрепят иммунную систему);

омега-3 жирные кислоты.

Соломатина также назвала овощи и ягоды, которые сохраняют полезные вещества в консервированном виде, и, кстати, ещё лучше проявляют себя так. Это:

томаты — активность содержащихся в них бета-каротинов и ликопинов возрастает при термической обработке;

черника — только не добавляйте много сахара;

яблоки — калия только прибавится, если их засушить;

малина и облепиха.

Ивашкевич ещё порекомендовала:

пить комплексные мультивитамины;

чаще бывать на солнце; промывать нос и полоскать горло после улицы водой;

не забывать мыть руки.

Универсальные советы для поддержания иммунитета

Куда лучше и стабильнее не только готовить иммунитет к смене сезона, а постоянно следить за ним. Рекомендациями с «Секретом фирмы» поделилась врач-терапевт группы компаний BestDoctor Вероника Лисицкая.