Врач предупредила об опасном воздействии наращенных ресниц на глаза

Офтальмолог Анна Русановская предупредила россиянок об опасном воздействии наращенных ресниц на глаза. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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Врач рассказала, что во время процедуры возникает риск развития кератита. Кроме того, наращивание ресниц может привести к конъюнктивиту.

Однако, по словам медика, этому могут поспособствовать два фактора.

«Если было какое-то повреждение эпителия во время наращивания или аллергия на клей, который использовался», — объяснила Русановская.