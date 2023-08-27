Диетолог объяснила, как правильно худеть

Диетолог Русакова: чтобы снижать вес, нужно следить за составом еды. Стройная фигура — мечта многих женщин. Правда, путь к идеальным формам почти всегда тернист — нужен строгий контроль за питанием, сила воли, а ещё этот спорт… Всё кажется очень сложным. Но опускать руки рано. Простые правила похудения «Доктору Питеру» рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

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Как не надо делать

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Специалист напомнила, что стереотип вроде «чтобы похудеть, нужно меньше есть» уже давно в прошлом — его пора забыть. Он работает только при небольшом дефиците калорий. Например, ваша норма 2000 ккал, а вы потребляете 1800. Тогда вопросов нет. Но если речь идёт о жёстких ограничениях наравне с голодовкой — вы получите только срывы и стресс.

Как правильно худеть

Русакова отметила, что важно следить за потребляемыми калориями и составом еды. Чтобы не было такого, что вы съели калорийную булку, а пользы от неё не получили. Про витамины забывать нельзя.

Врач посоветовала всегда оценивать энергетическую плотность блюда.

Энергетическая плотность пищи: что это

Это количество килокалорий, то есть энергии, содержащейся в одном грамме продукта. Несложно понять, что у овощей и фруктов этот показатель будет низким, а у чего-то жирного — высоким. Но только на одни дары природы переходить не стоит. Важно всегда оценивать, сколько калорий и сколько пользы принесёт тот или иной продукт. Если есть цель похудеть, то лучше меньше калорий, но максимум витаминов, полезных макро- и микронутриентов.

Если сравнить плюшку «Московская» (около 350 ккал на 100 гр) и яблоко (около 50 ккал на 100 гр), то выбор в пользу фрукта очевиден. Как минимум потому, что вместе с ним вы получите витамины и ценные пищевые волокна.

Исходя из этого, врач рассказала о трёх группах продуктов:

Продукты с низкой энергетической плотностью (от 0 до 1,5 ккал/грамм). Сюда отнесём свежие овощи, ягоды и фрукты, зелень, нежирные сорта мяса, птицы, рыбы, грибы, яичный белок;

Продукты с энергетической плотностью от 1,5 до 4 ккал/грамм. Среди них — сухофрукты без сахара, цельнозерновой хлеб, мясо, куриное яйцо и крепкий алкоголь;

Продукты с энергетической плотностью выше 4 ккал/грамм. Для худеющих это будет самая запретная группа — здесь всё самое вкусное: сладкие сухофрукты, печенье, майонез, рахат-лукум, жареная картошка, колбасы и другие вредности. В этой же категории оказались также миндаль, грецкий орех, фундук, арахис.

Рецепты для похудения

Тем, кто хочет сбросить пару килограммов за 10 дней, стоит выбирать продукты с низкой энергетической плотностью, то есть в основном из первой группы. Вот, что можно поесть;

Салаты из свежих овощей и зелени без заправки и соли. Для вкуса можно добавить несколько капель лимонного сока или уксуса, сушёную зелень или перец;

На первое — супы и бульоны, но только без вермишели, круп и картофеля.

На второе — грибы, рыба, мясо и птица нежирных сортов. Всё это, конечно, не жареное, а тушёное, вареное либо запечённое. Можно приготовить и котлеты на пару, главное — не добавлять туда муку и хлеб.

Попить можно воду, чай или кофе без сахара.

Безопасны ли монодиеты

Нет, так как основа здорового питания — разнообразие. При монодиете человек питается только каким-то одним продуктом. В результате организму будет не хватать витаминов и он начнёт извлекать их из своих же клеток.