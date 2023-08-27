Роспотребнадзор предупредил об опасности кондиционеров

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, это заболевание поражает легкие, а в тяжелых случаях приводит к гематурии и острой почечной недостаточности. При чем здесь кондиционер? Дело в том, что бактерии-легионеры размножаются в воде, которая находится в системах кондиционирования воздуха, и попадают в человеческий организм воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем.