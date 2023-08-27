Роспотребнадзор предупредил об опасности кондиционеров
Одной из самых серьезных угроз, связанных с кондиционерами, является легионеллезная инфекция, сообщили специалисты Роспотребнадзора.
«Это острая инфекционная болезнь, обусловленная различными видами легионелл, характеризуется лихорадкой, ее тяжелым течением, поражением легких (двухсторонняя пневмония), центральной нервной системы, органов пищеварения», – объяснили они на официальном сайте.
По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, это заболевание поражает легкие, а в тяжелых случаях приводит к гематурии и острой почечной недостаточности. При чем здесь кондиционер? Дело в том, что бактерии-легионеры размножаются в воде, которая находится в системах кондиционирования воздуха, и попадают в человеческий организм воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем.
Для уменьшения рисков заражения необходимо вовремя осуществлять техобслуживание и чистку систем кондиционирования и вентиляции, добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков назвал причину неэффективной работы кондиционера в автомобиле. По его словам, в большинстве случаев это происходит из-за проблем с электрикой.