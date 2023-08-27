Названы продукты, которые защитят от воспалений в организме

ETNT: черника хорошо снимает воспаление и защищает от болезней сердца. Многие недуги развиваются по неизвестным нам причинам — врачи списывают всё на хроническое воспаление. Оно протекает незаметно, и в результате приводит к самым неприятным проблемам: от ноющих суставов до, например, аутоиммунной волчанки. Как минимум каждый может добавить в рацион полезные продукты, которые помогут держать ситуацию под контролем.

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Какие продукты снимут воспаление

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Издание ETNT назвало продукты, которые снижают уровень воспаления в организме. Вот они:

Черника. Антиоксиданты есть во всех ягодах, но для снятия воспаления черника — самое то. Благодаря антоцианам эта ягода поможет снизить риск развития болезней сердца, рака и диабета. Тут можно узнать, чем черника отличается от популярной сейчас голубики.

Помидоры. Эти красные плоды богаты витамином С, бета-каротином, флавонидами и ликопином. За счёт своего состава многие едят их для профилактики рака. И, кстати, не зря. О других причинах включить помидоры в свой ежедневный рацион рассказали здесь.

Зелёный чай. Напиток не только даст вам заряд антиоксидантов, но ещё и окажет противовоспалительный эффект. Для профилактики рака такой чай тоже годится.

Апельсины. Эти фрукты богат витамином С, который широко известен своими антиоксидантными свойствами, а именно: снижает риск инсульта, проблем с сосудами, а ещё участвует в выработке главного коллагена. Про то, что цитрусовые укрепляют иммунитет, и говорить не надо.

Шпинат. Зелёные листья ценят за высокое содержание витамина К и антиоксидантов. Шпинат поможет улучшить зрение, станет отличной профилактики рака и укрепит сердце. Но, к слову, и в другой зелени полно пользы.

Кофе. Хоть этот напиток регулярно критикуют, он не только способен подарить заряд антиоксидантов, но и снизить воспаление. Кстати, в зёрнах робусты полезных веществ больше, чем в арабике. Так что не поленитесь проверить упаковку перед покупкой.

Тёмный шоколад богат антиоксидантами, а особенно флавоноидами. Главное помнить, что пользу принесёт именно тёмный, и чем больше уровень содержания какао-бобов, тем лучше и ценнее продукт.

Как укрепить иммунитет к осени

Чтобы меньше болеть, особенно в сезон простуд, стоит заранее позаботиться о своём иммунитете. Диетолог-нутрициолог Анна Ивашкевич ранее посоветовала добавить в рацион шиповник и смородину. Благодаря всё тем же антиоксидантам вирусы не устоят. Причём смородина подойдёт любая — она вся полезна.