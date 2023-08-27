Продукт, который поможет вам избавиться от головной боли
Мигрень – одно из самых неприятных состояний. Чрезвычайно болезненные, пульсирующие головные боли могут значительно ухудшить качество жизни. Несмотря на наличие разнообразных методов лечения, эффективный подход может быть индивидуальным.
Однако врач выделила один фрукт, способный помочь снизить симптомы. Им оказался лимон, а точнее сироп из него. Вам нужно смешать цитрусовый сок с сахаром.
Лимон может помочь облегчить мигрень благодаря обилию витамина С.
Витамин С играет важную роль в защите организма от окислительного стресса. Он связан с химическими реакциями в клетках, порождающими активные формы кислорода. Эти заряженные частицы могут повредить ДНК и усугубить мигрень. Цитрус как антиоксидант обладает способностью бороться с АФК.
Тем не менее важно помнить, лимон – кислотный продукт, вызывающий раздражение слизистой и желудка. Перед его использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом.