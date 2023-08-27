Продукт, который поможет вам избавиться от головной боли

Мигрень – одно из самых неприятных состояний. Чрезвычайно болезненные, пульсирующие головные боли могут значительно ухудшить качество жизни. Несмотря на наличие разнообразных методов лечения, эффективный подход может быть индивидуальным.

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Однако врач выделила один фрукт, способный помочь снизить симптомы. Им оказался лимон, а точнее сироп из него. Вам нужно смешать цитрусовый сок с сахаром.

Лимон может помочь облегчить мигрень благодаря обилию витамина С.

Витамин С играет важную роль в защите организма от окислительного стресса. Он связан с химическими реакциями в клетках, порождающими активные формы кислорода. Эти заряженные частицы могут повредить ДНК и усугубить мигрень. Цитрус как антиоксидант обладает способностью бороться с АФК.