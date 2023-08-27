JAMA Oncology: уборка, готовка, стирка и мытье посуды предотвращают рак

Ученые Сиднейского университета установили, что всего четыре-пять минут энергичной прерывистой физической активности в день могут снижать риск некоторых видов рака на 32%. Такая активность эквивалентна выполнению различных домашних обязанностей, таких как уборка, приготовление пищи, стирка одежды и мытье посуды. Статья была опубликована в журнале JAMA Oncology.

В исследовании приняли участие 22 тыс. человек, которые носили трекеры для отслеживания ежедневной физической активности. Исследование проводилось семь лет, за это время ученые собрали достаточно данных об активности пользователей и их состоянии здоровья. За время исследования более чем у двух тысяч человек были диагностированы различные виды рака.

По словам ученых, прерывистая физическая активность немного напоминает принципы высокоинтенсивной интервальной тренировки (HIIT) в повседневной жизни. Для всех видов рака такая активность понижала риски возникновения на 18%, а на 32% лишь для тех видов, которые напрямую связаны с отсутствием физической активности.