Продукты, стабилизирующие уровень сахара в крови и помогающих уснуть

Высокий уровень сахара в крови грозит целым рядом проблем со здоровьем. Среди них — высокий риск развития диабета, болезней сердца, нервной системы и других. Еще один фактор, на который влияет нестабильный уровень сахара в крови, — сон. Проблемы с засыпанием и качеством сна связаны с обезвоживанием, перегревом, нервозностью и ночными походами в туалет. Включение определенных продуктов в рацион поможет справиться с проблемой. Диетологи назвали лучшие из них, пишет американское издание She Finds.

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Терпкая вишня

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Сок терпкой вишни полезно пить перед сном, так как он обладает двойной способностью — улучшать качество сна и стабилизировать уровень сахара в крови, объяснила диетолог Триста Бест. По ее словам, эти ягоды — естественный источник мелатонина — гормона, который регулирует циклы сна и бодрствования.

Кроме того, вишня имеет относительно низкий гликемический индекс. Это означает, что она постепенно высвобождает сахар в кровь, предотвращая резкие скачки и спады уровня сахара в крови в течение ночи.

"Включив терпкую вишню в вечерний рацион, люди потенциально могут лучше высыпаться, одновременно поддерживая сбалансированный уровень сахара в крови, что в конечном итоге способствует общему оздоровлению", — подчеркнула эксперт.

Овсянка

Диетолог Лиза Ричардс предложила есть овсянку перед сном. Этот суперпродукт обладает множеством полезных свойств для здоровья, включая стабильный уровень сахара в крови и улучшение сна.

По словам специалиста, сложные углеводы, которые содержатся в овсянке, постепенно высвобождают глюкозу, предотвращая резкие скачки. Размеренное высвобождение энергии поможет спокойно проспать всю ночь.

Если нужно получить еще больше пользы от овсянки, можно добавить в кашу миндаль и (или) бананы.

"Миндаль содержит полезные жиры и небольшое количество белка, которые в сочетании со сложными углеводами овсянки поддерживают стабильный уровень сахара в крови. Кроме того, миндаль — натуральный источник магния, что расслабляет и помогает регулировать сон", — отметила Ричардс.