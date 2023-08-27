Гинеколог: ЭКО делают для сохранения фертильности и при бесплодии

Гинеколог Гатагажева: ЭКО делают для сохранения фертильности и при бесплодии. Это особая методика лечения, которую обычно используют, когда пациенты не могут завести ребёнка естественным способом. Экстракорпоральное оплодотворение происходит, как понятно из названия, вне человеческого тела, что позволяет решить вопрос зачатия, если есть проблемы с репродуктивной системой. Подробнее о том, в каких случаях делают ЭКО, написала «Вечерняя Москва».

ЭКО: в каких случаях его могут делать

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Главная причина, которая побуждает мужчин и женщин обращаться к ЭКО, — бесплодие. Чаще всего оно бывает связано с заболеваниями маточных труб, невозможностью достичь овуляции, различными патологиями в мужском организме. Порой происхождение бесплодия трудно отследить, и в этом случае также прибегают к ЭКО, рассказала гинеколог-репродуктолог «Клиники Фомина» Аза Гатагажева.

Иногда человек не может использовать для зачатия свои яйцеклетки или сперму. Причины у этого бывают разные: наследственные заболевания, отсутствие репродуктивных органов и так далее. ЭКО же даёт возможность воспользоваться спермой или яйцеклетками доноров.

Также ЭКО могут проводить с целью пренатального тестирования и исключения генетических заболеваний, если есть риск их возникновения.

Ещё этой процедурой пользуются, чтобы сохранить фертильность. Ритм современной жизни, разные медицинские процедуры по типу химиотерапии могут отрицательно повлиять на качество яйцеклеток. Поэтому их можно заморозить, чтобы потом забеременеть посредством ЭКО.

Наконец, экстракорпоральное оплодотворение используют при аномальной анатомии репродуктивной системы женщины. Порой организм оказывается устроен таким образом, что у девушки нет возможности забеременеть или выносить ребёнка. Эти проблемы можно обойти, воспользовавшись услугами суррогатной матери.

Можно ли заболеть раком после ЭКО

Существует распространённый страх у женщин, который заключается в том, что после проведения ЭКО якобы может развиться онкозаболевание. Случаи, когда после процедуры у пациентки находили рак, действительно были, но едва ли ЭКО было тому причиной.

Многие причины бесплодия сами по себе повышают риск возникновения рака. Эндометриоз провоцирует появление опухоли в зоне матки, ановуляция — в области яичников. Даже беременность сама по себе может сказаться на здоровье. Например, у родивших после 30 возрастает риск рака груди, и совсем не важно, как они забеременели, естественным путём или же с помощью ЭКО.