В Роспотребнадзоре напомнили об опасности кондиционеров

Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что одной из наиболее серьезных угроз, связанных с использованием кондиционеров, является риск заражения легионеллезной инфекцией. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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Эта острая инфекционная болезнь, вызванная различными видами легионелл, характеризуется высокой температурой, тяжелым течением, а также поражением легких (двусторонняя пневмония), центральной нервной системы и органов пищеварения. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщила, что легионеллез поражает легкие и в тяжелых случаях может вызвать гематурию и острую почечную недостаточность.

Как связано это с кондиционерами? Оказывается, бактерии легионеллы активно размножаются в водных системах кондиционирования воздуха и вентиляции, а затем могут попасть в человеческий организм через воздушно-капельный и воздушно-пылевой пути. Для снижения риска заражения этой инфекцией важно регулярно проводить обслуживание и чистку систем кондиционирования и вентиляции, подчеркнули эксперты Роспотребнадзора.