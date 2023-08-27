Врач Захарова: лаванду рекомендуют людям, страдающим бессонницей. Лаванда очень популярна во всём мире. Это ароматное растение считается очень полезным для здоровья. А эфирное масло лаванды начали использовать тысячелетия назад. Уже многие века она высоко ценится, а в Провансе её называют «синим золотом». Издавна её использовали для обезболивания и заживления, также лаванда известна своими успокоительными способностями

Современная наука подтвердила многие преимущества использования лаванды для здоровья.

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Хороший сон

Лаванду уже давно советуют людям, которые страдают бессонницей. Много где можно найти различных лавандовых спреев и туманов, обещающих улучшить сон.

Нарушения сна — довольно серьёзная проблема, ведь сон важен для нормальной работы организма и психики. А вдыхание эфирных масел может быть безопасной альтернативой фармацевтическим вмешательствам при легких и умеренных нарушениях сна, отметила семейный врач Татьяна Захарова.

Большинство результатов исследований подтверждают, что лаванда положительно влияет на сон. Кстати, учёные не зарегистрировали никаких нежелательных побочек. Если пить лавандовое масло, то это поможет людям с тревогой спать дольше по ночам.

Помогает с беспокойством

Учёные провели исследование, в котором выяснили, что ароматерапия помогает чувствовать себя более спокойно. Те пациенты, которые участвовали в исследовании, кто вдыхал масло лаванды, сообщили об улучшении качества сна и уменьшении чувства тревоги.

«Лаванда сегодня рассматривается как неинвазивное, дешевое и легкодоступное эфирное масло, способствующее улучшению самочувствия», — отметили эксперты.

Против выпадения волос

Исследование также показало, что лавандовое масло успешно стимулирует рост волос в течение 28 дней.

Ослабляет головные боли

Чтобы это узнать, учёные провели ещё исследование, где приняли участие 47 участников, страдающих мигренью, и им предложили вдыхать эфирное масло лаванды в течение 15 минут. Люди, страдавшие мигренью и прошедшие 3 месяца лавандовой терапии, говорили, что приступы головной боли сильно уменьшились и стали реже.

«Пациенты вдыхали эфирное масло лаванды в течение 15 минут, тогда как контрольная группа использовала жидкий парафин в течение того же периода времени. Пациентов просили записывать тяжесть головной боли и связанные с ней симптомы с 30-минутными интервалами в течение двух часов», — пояснила доктор Захарова.

Полезные для нервишек запахи

Для многих ароматерапия — настоящий способ расслабиться после тяжёлого рабочего дня без горячительных напитков или прочих вариантов. И ведь некоторые запахи действительно расслабляют тело человека. По словам ароматерапевта Елены Феськив, определённые ароматы отлично помогают при проблемах со сном или серьёзных психических нарушениях.

Так, эфирное масло лаванды расслабляет и облегчает головную боль.

Универсальным эффектом обладает масло апельсина, которое утром может бодрить, а вечером — успокаивать. К тому же аромат снимает тревожность, борется с депрессивными состояниями, нормализует сон.

Эфирное масло ванили поможет контролировать чувство насыщения. То есть его можно вдыхать во время еды, тогда чувство насыщения придёт быстрее. Прямо лайфхак для худеющих. Но стоит помнить, что эффект даёт только аромамасло. Обычная кондитерская ваниль пахнет иначе и не обладает подобными свойствами.