Сомнолог: подергивания во сне чаще всего бывают у детей до 2 лет

Сомнолог Буниатян: подёргивания во сне чаще всего бывают у детей до 2 лет. Ещё малыши могут вздрагивать. Всё это вариант нормы и происходит из-за формирования нервной и мышечной систем. Причём чем младше ребёнок, тем больше у него будет таких проявлений, пока ещё немного не подрастёт. Со взрослыми же картина другая — если заснуть после таких проявлений не получается, то это уже не вариант нормы.

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Почему человек дёргается во сне

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Подёргивания или вздрагивания бывают в момент перехода от состояния бодрствования к первой и второй стадиям сна, и в этом нет ничего страшного, рассказал «Газете.Ru» сомнолог, врач функциональной диагностики ЧУЗ «Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина» Мигран Буниатян.

Причины подёргиваний при засыпании у взрослых разные — в это время меняется состояние нервной системы, электрическая активность мозга и тонус мышц. Главное, чтобы человек потом уснул.

Если же с этим трудности, не исключено, что их сформировало заболевание. В этом случае нужно обратиться к специалисту. Он проведёт полисомнографическое исследование и поставит диагноз.

Среди заболеваний, связанных со сном:

синдром обструктивного апноэ (часто диагностируется);

синдром беспокойных ног (тоже распространённое);

парасомнии — эпизоды ненормального поведения во сне;

нарушения в процессе быстрого или медленного сна;

эпилептические активности.

Когда подёргивания во сне — повод обратиться к врачу

По словам врача-невролога Олеси Богомоловой, обследоваться у невролога нужно, если:

вздрагивания при засыпании многократные, резко выраженные и появились внезапно.

вздрагивания сопровождаются нарушениями речи, движений, чувствительности, памяти и сознания.

кроме вздрагиваний, есть ощущение вялости, астения, поднимается температура.

Как проявляется лунатизм и почему он опасен

Лунатизм, или сомнамбулизм — один из видов нарушений сна. При нём человек не полностью пробуждается из глубокой в более поверхностные фазы медленного сна, совершает какие-то действия, а полностью проснувшись утром, чаще всего ничего не помнит.

В основном такое происходит в первую треть ночи, когда сон особенно глубокий, рассказала «Секрету фирмы» врач-невролог сервиса доказательной медицины DocMa Юлия Сущевская.

Лунатизм у взрослых — явление достаточно редкое, он бывает лишь у 2–4%. Дети сталкиваются с проявлениями почаще — до 15% в возрасте от 8 до 12 лет.

Причины лунатизма

Справедливый вопрос: почему с человеком такое происходит? Есть несколько причин:

наследственность;

особенности серотонинового обмена;

влияние иных нарушений сна (например, синдрома беспокойных ног).

Ещё важно знать, что вероятность сомнамбулизма увеличивают нехватка сна и болезни с повышением температуры.

Лечение лунатизма

Если эпизоды случаются пару раз в месяц, то человеку рекомендуют выровнять гигиену сна. А именно:

спать 7–8 часов;

пить меньше чая, кофе и алкоголя;

не курить;

не пользоваться гаджетами за 1–2 часа до сна;

так же за час-два до сна не заниматься тяжёлыми физнагрузками.