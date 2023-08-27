Врач назвала, что может грозить беременным женщинам старше 45 лет

Врач Беляева назвала, что может грозить беременным женщинам старше 45 лет. Сейчас женщины не стремятся родить пораньше, ставя на первое место личностных рост и карьеру. И статистика это подтверждает: возрастная планка для родов всё возрастает, поэтому всё чаще мы можем видеть будущих мамочек за 45, которые только ждут первенца. Несмотря на развитие медицины и безмерные возможности, природа всё равно берёт своё и есть немало опасностей поздней беременности.

© Секрет Фирмы

Врач общей практики Мария Беляева рассказала, что чем старше женщина, тем больше вероятность осложнений во время беременности. К ним относятся:

Видео дня

гестационный диабет,

высокое кровяное давление,

кровотечения,

тромбозы,

рождение недоношенного ребёнка.

При этом специалист отметила, что многие опасения сильно преувеличены. Даже в некоторых исследованиях подтвердили, что беременность и роды у женщин после 45 лет протекают не сложнее, чем у молодых.

«Проблем не будет, если женщина следит за здоровьем, не имеет общих заболеваний и прошла обследование до беременности», — пояснила эксперт.

Между прочим, состояние некоторых женщин даже улучшается во время беременности в таком возрасте. Но врач посоветовала подходить осторожно к беременности и родам женщинам с хроническими заболеваниями. Дело в том, что беременность — это ещё и повышенная нагрузка, поэтому она может вызвать обострение некоторых болезней. Так что стоит постоянно консультироваться со специалистами.

Беременным нужно есть за двоих?

По словам гинеколога DocMed Ольги Федотовой, ни на каком этапе беременности есть за двоих не стоит.

В первом триместре даже лучше питаться дробно — 5–6 раз в день, чтобы легче перенести токсикоз. Как и в любой другой период жизни, питание должно быть сбалансированным: белки, жиры и углеводы. Для беременных особенно важно, чтобы пища была хорошо термически обработана, отметила Федотова.

Кстати, вот ещё несколько «запретов» для беременных, которые на самом деле — мифы:

Пить кофе. Разрешено не более двух чашек бодрящего и ароматного напитка в день. Правда, стоит учитывать, что кофеин содержится не только в кофе, но ещё и в чае, кока-коле и даже шоколаде.

Заниматься спортом. Стоит выбирать умеренные нагрузки и двигаться от совсем лёгких упражнений к тем, что посложнее.

Избегать стоит тех занятий, которые могут привести к травмам или падению. Если во время тренировки вы вдруг почувствуете головокружение или нехватку воздуха, то продолжать точно не стоит.

Летать на самолёте. С короткими перелётами вообще проблем нет. Но если полёт долгий, то стоит надевать компрессионные чулки, пить больше воды и двигаться по салону. Долго лучше не сидеть.

Что нельзя есть беременным?

Ранее эксперты рассказывали, какие продукты под запретом для будущих мам:

Сырые яйца, а также всё, что их содержит. Он них можно заразиться сальмонеллёзом. Болезнь не смертельна, но опасна для плода.

Сырое мясо, а ещё сырокопчёная колбаса, стейки со слабой прожаркой и всё в таком духе. Здесь опасность представляют паразиты, которые могут содержаться в таких продуктах.

Сырая рыба (суши, вяленая и копчёная рыба сюда же). Проблема всё в тех же паразитах, бактериях, а также токсичных веществах и ртути, которая может попасть в организм к будущей маме.

Печень (в том числе паштет) и жир из печени трески. В этих продуктах слишком много витамина А, который может привести к врождённым дефектам у плода.

Мягкие сыры. В их плесени тоже можно обнаружить опасные для малыша бактерии (те же листерии).

Сырое молоко. Опасно по той же причине, что и мягкий сыр;