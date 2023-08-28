3 продукта для укрепления иммунитета назвал гастроэнтеролог

Употребление орехов, чеснока и кефира помогает укрепить иммунитет и защитить организм от сезонных заболеваний. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Рустем Садыков.

Врач пояснил, что орехи богаты витамином Е и полезными жирными кислотами. Чеснок полезен тем, что в нем содержится антибактериальное вещество алицин. Кефир же улучшает пищеварение и положительно влияет на самочувствие.

Кроме того, для укрепления иммунитета можно добавлять в рацион овощи и фрукты желтого, оранжевого и красного цвета. К ним относятся, в частности, морковь, тыква, сладкий перец, абрикосы, манго и персики. Также полезно пить чай – в нем присутствуют органические вещества катехины, которые защищают клетки организма от повреждений. В чай можно добавлять имбирь.

При этом специалист уточнил, что начать заботиться об укреплении иммунитета лучше заранее, пока в магазинах еще продаются созревшие летом фрукты и овощи, пишет «Мослента».