Россиянок призвали продолжать заниматься сексом после наступления менопаузы

Несмотря на наступление менопаузы, женщинам зрелого возраста надо продолжать заниматься сексом, уверена акушер-гинеколог Зухра Исмаилова. Ее слова цитирует ИА RuNews24.

© Lenta.ru

Исмаилова объяснила, что в период климакса и менопаузы в организме женщины уменьшается выработка половых гормонов. Это, в свою очередь, приводит к угасанию репродуктивной функции и изменениям в организме в целом. Может появиться сухость во влагалище, уменьшается выработка смазки, снижается тонус мышц промежности. Все эти проблемы, по словам врача, могут сделать интимную близость дискомфортной.

Однако, как отметила Исмаилова, менопауза не является показанием для отказа от секса. Более того, врач призвала россиянок зрелого возраста не исключать интимную близость из своей жизни, поскольку регулярные половые контакты позитивно сказываются на самочувствии и настроении.

Секс — важная часть эмоциональной жизни женщины. Во время интимной близости вырабатываются такие гормоны, как окситоцин, дофамин, серотонин и эндорфин, которые влияют на общее самочувствие и настроение Зухра Исмаилова

Чтобы сделать секс комфортнее и избавиться от сухости во влагалище, гинеколог рекомендовала использовать лубриканты на водной или силиконовой основе, а также подобрать вместе с лечащим врачом заместительную гормональную терапию. С ее помощью можно восполнить гормоны, которые больше не вырабатываются яичниками, и тем самым облегчить негативные проявления менопаузы.