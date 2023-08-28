Стоматологи назвали пять снеков, которые вредят зубам

Сохранить зубы здоровыми достаточно просто, отмечают стоматологи одной из самарских клиник. Главное - регулярно проводить гигиенические процедуры, посещать врача и правильно питаться. Врачи объяснили, как на первый взгляд безобидные снеки могут серьезно сказаться на здоровье зубов.

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Так, привычка грызть семечки крайне негативно сказывается на целостности эмали. Дело в том, отмечают врачи, что кожура у них слишком жесткая и при раскалывании ее зубами, это приводит к микротрещинам и стиранию эмали, а это в свою очередь провоцирует повышение чувствительности зубов и кариесу.

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Любимый снек киноманов – попкорн – таит в себе опасность травмировать десну, зуб или даже спровоцировать скол зуба. Это происходит в том случае, если в рот неожиданно попадает не лопнувшее зернышко кукурузы. Кроме того, кусочки попкорна застревают в десне и могут вызвать ее воспаление.

Желейные мишки и другие виды жевательного мармелада опасны высоким содержание сахара и большим содержанием лимонной кислоты, это размягчает и травмирует эмаль и приводит к чрезмерной чувствительности зубов и впоследствии к образованию кариеса.

Большое содержание крахмала в чипсах уже во рту трансформируется в сахара. Как известно, именно сахар самая любимая пища бактерий, которые обитают в зубном налете. Бактерии выделяют кислоту, она разрушает эмаль и раздражает десна. Кроме того, кусочки чипсов, как и кусочки попкорна, достаточно часто застревают между зубах и могут долго питать бактерии.

Сухофрукты, которые считаются полезными и несут в себе много клетчатки, микроэлементов и витаминов, тоже при регулярном употреблении оказывают негативное воздействие на здоровье зубов. Помимо полезных веществ в них содержится большое количество сахара. Кроме того, из-за своей консистенции они легко прилипают в труднодоступные места зубов, и создают благоприятную среду для развития бактерий.

Стоматологи отмечают, что сохранить зубы здоровыми можно, соблюдая несколько правил:

- чистить зубы нужно дважды в день,

-один раз в день нужно использовать зубную нить или специальные зубные ершики для чистку пространства между зубов,

- посещать стоматолога стоит не менее двух раз в год,