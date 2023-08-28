Накапливаются в кишечнике: 3 опасных продукта с огорода

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов прокомментировал противоречивые отзывы о пасленовых. С одной стороны, пасленовые благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт - клетчатка в их составе помогает, например, улучшить перистальтику кишечника.

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Однако при уже существующих проблемах с ЖКТ есть большая вероятность, что пасленовые овощи не будут перевариваться должным образом, предупредил специалист в интервью aif.ru.

"В результате продукты могут накапливаться в кишечнике и вызывать запоры", - отметил врач, добавив, что "это может привести к раздражению и воспалению слизистых".

Кроме того, от такого воздействия увеличивается риск развития различных заболеваний ЖКТ, включая онкологию.

Также пасленовые могут содержать яд - соланин. Этот природный токсин встречается в картофеле, а также, например, в томатах и в баклажанах. Чтобы снизить вероятность отравления организма, следует отказаться от позеленевшей и горьковатой картошки, употребления сырых баклажанов (их перед употреблением, предварительно сняв кожуру, надо вымочить в холодной воде), сырых недозревших и бурых помидоров. При этом недозревшие помидоры можно жарить - при термообработке токсин разрушается.