Нутрициолог: "Режим дня и питания повышает стрессоустойчивость"

Пищевые привычки оказывают значительное влияние на здоровье человека.

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Нутрициолог Ольга Андрейчук рассказала изданию «72 RU», как режим дня и питания влияют на стрессоустойчивость человека. Коррекция питания поможет сбросить лишний вес, восстановиться после болезни и вернуть энергию. А начинать надо с выстраивания режима дня.

Новый день начинается хорошо только тогда, когда ужин предыдущего дня не перегружен перед сном. Проснуться нужно с лёгким чувством голода, советует нутрициолог.

Только так человек готов хорошо позавтракать, чтобы получить заряд энергии.

«Такое начало дня уже располагает к продуктивности и хорошему настроению. Далее после каждого приёма пищи чувство голода обычно возникает через 2,5-3 часа», - рекомендует Андрейчук.

Важны и перекусы между основными приёмами пищи, чтобы организм не испытывал чувство голода, а затем вечером не возникал зверский аппетит.

«Если вы соблюдали режим дня и питания, то сможете поесть легкой пищи на ужин, чтобы хорошо и крепко уснуть. И так каждый день. Это вопрос привычки и дисциплины», - поясняет нутрициолог.

Тело ответит на системность режима дня и питания, а это в свою очередь повысит стабильность жизни и стрессоустойчивость.