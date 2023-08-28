Врач рассказал о связи ВПЧ и рака шейки матки

Некоторые типы вируса папилломы человека (ВПЧ) могут вызывать рак шейки матки и другие виды онкологии у женщин, предупредил акушер-гинеколог, врач-онколог Дмитрий Субботин. В беседе с РИАМО он пояснил, что чаще всего рак шейки матки встречается у пациенток в возрасте от 35 до 55 лет. По словам врача, в половине случаев онкология связана с ВПЧ 16 типа.

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Агрессивность ВПЧ 16 и 18 типов, по-видимому, связана с их способностью встраиваться в геном клеток эпителия шейки матки. Проще говоря, некое родство или близость к локальному типу ДНК клеток шейки матки, — пояснил специалист.

Онколог отметил, что обычно после заражения ВПЧ до развития онкологии проходит около 10-15 лет. Рак выявляется на ранних стадиях при помощи скрининга. Кроме того, гинеколог может провести визуальный осмотр шейки матки. Из ранних симптомов развития опухоли врач выделил кровянистые выделения.

Субботин посоветовал пройти вакцинопрофилактику, чтобы защитить себя от вирусов. Кроме вакцинации в качестве профилактики рекомендуется постоянно следить за состоянием эпителия шейки матки, использовать барьерные методы контрацепции и сдавать мазки на онкоцитологию, начиная с 30 лет.