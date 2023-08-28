Трихолог рассказала, какие шампуни помогают от перхоти

Лечебные шампуни отличаются от косметических средств от перхоти концентрацией действующего вещества, рассказала NEWS.ru трихолог Наталия Жовтан. По ее словам, для чувствительной кожи головы, склонной к появлению мелких чешуек, необходимо выбирать увлажняющие средства с гиалуроновой кислотой, витаминам Е, маслами и растительным экстрактами.

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По словам специалиста, при жирной себорее и перхоти самым распространенным компонентом для шампуней является дисульфид селена.

Это неорганическое соединение селена и серы желтовато-красного цвета. Поэтому такое средство будет окрашивать светлые волосы в рыжеватый тон, — предупредила Жовтан.

Эксперт уточнила, что такой шампунь назначается при себорейном дерматите, вызванном дрожжеподобными грибками рода Malassezia.

Как противогрибковый и противовоспалительный компонент на коже головы работает и цинка пиритион. Это комплексное органическое соединение цинка. Подобным действием обладает и Пироктон оламин. Для улучшения отшелушивания кожи головы подходят шампуни с салициловой кислотой. Они также устраняют зуд, ускоряют обновление клеток и снижают выработку кожного сала.